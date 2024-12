Erlebt Fortnite wie damals: Der OG-Modus ist ab sofort permanent spielbar

Fortnite OG ist zurück! Erlebt das ursprüngliche Battle Royale mit all seinen klassischen Schauplätzen und Nostalgie pur – jetzt dauerhaft spielbar!

Hier erlebt ihr die Anfänge von Fortnite noch einmal – mit dem neuen OG-Modus, der das ursprüngliche Battle Royale aus dem Jahre 2017 zurückbringt. Klassische Orte, nostalgische Spielmechaniken und die Atmosphäre der ersten Saison sorgen für ein einzigartiges Erlebnis.

Der OG-Modus ist ab sofort dauerhaft verfügbar und bietet sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die Möglichkeit, die Ursprünge von Fortnite zu erkunden. Freut euch also auf Klassiker, wie das legendäre Tilted Towers oder den berüchtigten Double-Shotgun-Trick.

Fortnite, wie es früher einmal war – Das sind die Highlights des OG-Modus

Im OG-Modus erlebt ihr die Ursprünge des Battle Royale noch einmal, inklusive der ikonischen Karte aus den ersten Seasons und einiger berüchtigter Gameplay-Mechaniken. Es verzichtet aber nicht auf mittlerweile wichtige und sinnvolle Neuerungen.

Seht hier im Trailer, was im OG-Fortnite alles abgeht!

Die Rückkehr der legendären Map und Orte

Der OG-Modus bringt die ursprüngliche Fortnite-Map aus dem Jahre 2017 zurück, die von vielen Fans immer noch als die beste Map des Spiels gefeiert wird. Die Spieler können wieder klassische Orte wie Dusty Depot, Tilted Towers und Anarchy Acres erkunden.

Jeder dieser Orte hat seine eigene Geschichte und war in der ersten Saison der Schauplatz unzähliger epischer Gefechte. Gerade Tilted Towers sorgte regelmäßig dafür, dass ein Großteil der Spieler schon nach kürzester Zeit eliminiert wurde.

Die Nostalgie ist buchstäblich bei jedem Sprung aus dem Battle Bus spürbar, wenn die vertrauten Umgebungen in ihrer ursprünglichen Pracht wieder auftauchen.

So sah die Map in Fortnite schon lange nicht mehr aus. Aber im OG-Modus kehrt sie zurück!

Weitere ikonische Bereiche wie Greasy Grove, Salty Springs und Moisty Mire laden dazu ein, die alten Strategien und Taktiken wieder aufleben zu lassen. Selbst Details wie die ursprünglichen Texturen und Umgebungen wurden liebevoll nachgebildet, um das authentische Gefühl der ersten Fortnite-Tage zurückzubringen.

Die Map ist ein absolutes Highlight für Veteranen und eine faszinierende Entdeckung für neue Spieler, die die Ursprünge des Spiels noch nicht kennen.

Die Saisons in Fortnite: OG werden übrigens kürzer als die derzeitigen Saisons in Battle Royale sein, wobei Saison 1 am 31. Januar um 08:00 Uhr MEZ endet.

Das alte Waffenarsenal ist zurück

Neben der Map kehren auch die klassischen Waffen aus den frühen Saisons zurück. Die Pump Shotgun, das Sturmgewehr und die Tactical SMG feiern ihre Wiederauferstehung und bringen das Gameplay der frühen Tage mit sich.

Diese Waffen stehen für Einfachheit und Effektivität – ein klarer Kontrast zum umfangreichen Arsenal der aktuellen Fortnite-Versionen. Sogar der Double-Shotgun-Trick ist wieder (zumindest vorübergehend) möglich!

Gerade die berüchtigte Shotgun wird wieder ein Highlight im OG-Modus.

In den frühen Tagen von Fortnite dominierten Spieler, die schnell zwischen zwei Pump Shotguns wechselten, um Gegner mit vernichtender Präzision auszuschalten.

Dieser Gameplay-Trick, der später ausbalanciert wurde, ist im OG-Modus (zumindest vorübergehend) wieder möglich. Für viele Veteranen ist die Double Shotgun ein nostalgisches Element, das den OG-Modus zu einem echten Erlebnis macht. Allerdings ist es auch eine Herausforderung, da die Beherrschung dieser Technik etwas Geschick und gutes Timing erfordert.

Neuerungen im OG-Modus: Tradition trifft auf moderne Features

Trotz der nostalgischen Rückkehr zu den Wurzeln von Fortnite bringt der OG-Modus auch einige spannende Neuerungen mit sich, die das Spielerlebnis auf den heutigen Stand der Technik heben. Diese Kombination aus Klassik und Innovation sorgt dafür, dass der Modus nicht nur für Veteranen, sondern auch für neue Spieler ein Highlight ist und niemand auf sinnvolle Anpassungen verzichten muss.

Unreal Engine 5: Altbekannte Map in neuem Glanz

Die ursprüngliche Map kehrt nicht nur zurück, sondern wird in der beeindruckenden Unreal Engine 5 dargestellt. Dank der leistungsstarken Technologie erstrahlen Orte wie Tilted Towers oder Dusty Depot in einer noch nie dagewesenen visuellen Qualität.

Verbesserte Beleuchtung, realistische Texturen und dynamische Umgebungen sorgen dafür, dass das Nostalgie-Erlebnis auch modernen Ansprüchen gerecht wird. Diese grafischen Upgrades schaffen eine perfekte Balance zwischen der Authentizität der alten Map und dem Fortschritt, den Fortnite mittlerweile erreicht hat.

Nutzt eure Emotes und Skins von heute im Modus von damals!

Optimiertes Gameplay mit verbesserter Performance

Mit der Rückkehr zu den klassischen Spielmechaniken wurden gleichzeitig technische Verbesserungen integriert, die für ein reibungsloses Gameplay sorgen. Dank der optimierten Performance in Unreal Engine 5 erlebt ihr im OG-Modus flüssige Bewegungen, kürzere Ladezeiten und eine präzisere Steuerung. Insbesondere die Stabilität der Server wurde verbessert, um das kompetitive Spielerlebnis für alle Teilnehmer zu maximieren.

Außerdem gibt’s die üblichen modernen Mechaniken, die seit Jahren Teil des Spiels sind. Die Baumechaniken werden denen entsprechen, die auch im aktuellen Battle Royale verwendet werden. Dazu werdet ihr sprinten, rutschen, euch hochziehen, Türen aufbrechen und in Bewegung heilen können.

Fortnite bleibt OG – für immer

Der OG-Modus wird nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft Teil von Fortnite sein. Dies gibt euch die Möglichkeit, immer wieder in die legendären Gefechte der frühen Tage einzutauchen. Worauf wartet ihr also noch? Ladet euch hier Fortnite kostenlos herunter und erlebt das Spiel so, wie es 2017 zum ersten Mal erschienen ist.