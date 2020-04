In Fortnite erhaltet ihr 2 kostenlose Geschenke, wenn ihr beim Twitch Rivals Super Games Turnier zuseht. Wir zeigen euch, welches Turnier das ist, wann es stattfindet und wie ihr dabei seid.

Welche Geschenke bekommt man? Insgesamt gibt es 2 Geschenke, die ihr durch das Zuschauen freischalten könnt:

Ein Spray-Motiv

Eine Waffenlackierung

Dabei handelt es sich, um exklusive Gegenstände, die ihr sonst nirgends bekommen könnt. Deshalb lohnt es sich, bei den Twitch Rivals vorbeizuschauen.

Diese beiden coolen Belohnungen schenkt euch Epic

Was ist das für ein Turnier? Die „Twitch Rivals Super Games“ werden ein Fortnite-Turnier ausstrahlen. Dort werden 20 Teams gegeneinander antreten.

Ein Team besteht jeweils aus 2 Profi-Sportlern und 2 Streamern. Sie werden dann gegen die anderen Teams im limitierten Blitz-Modus kämpfen.

Wann findet das Turnier statt? Die „Fortnite Twitch Rivals“ werden am Donnerstag, dem 23. April um 2:00 Uhr deutscher Zeit auf Twitch übertragen.

Zusehen und kostenlose Geschenke freischalten

Was müsst ihr machen? Zuerst ist es wichtig, dass ihr euren Epic-Games-Account und euren Twitch-Account verbunden habt. Dafür müsst ihr zuerst die Seite von Epic Games besuchen und euch dort anmelden.

Ihr werdet direkt weitergeleitet und könnt dann eure verbundenen Konten sehen. Dort müsst ihr Twitch verbinden.

Hier sollt ihr Twitch mit eurem Epic-Account verbinden

Habt ihr dies erledigt, öffnet ihr Twitch und sucht nach dem offiziellen Kanal von Twitch Rivals. Damit ihr Benachrichtigungen bekommt, wann der Kanal online ist oder Twitch-Drops vergibt, solltet ihr ihm folgen.

Ab 2:00 Uhr solltet ihr dann eine Meldung erhalten, dass die Drops für den Twitch Rivals Kanal verfügbar sind. Klickt auf diese Benachrichtigung, die ihr bei der kleinen Glocke findet, um euren Twitch-Account zu verbinden. Ihr müsst euch dann einfach nochmal bei Twitch anmelden.

Wichtig: Damit ihr die Geschenke für Fortnite erhaltet, müsst ihr mindestens 30 Minuten zuschauen. Da das Turnier erst um 2:00 Uhr morgens stattfindet und viele vermutlich schlafen werden, könnt ihr den Kanal einfach laufen lassen.

Beim nächsten Einloggen in Fortnite solltet ihr die beiden Geschenke erhalten und einfordern können. So landen sie in eurem Spind und ihr könnt sie im Spiel nutzen.

Was sind Twitch Drops? Diese Drops geben die Möglichkeit, exklusive Gegenstände für ein Spiel zu erwerben, in dem man einfach seinem Lieblingsstreamer oder Twitch-Kanal zuschaut.

Welche Gegenstände vergeben werden und wie diese aussehen sollen, bestimmen die Entwickler dieses Spiels selbst.

In anderen Spielen, wie Valorant kann man nur bei der Beta mitspielen, wenn man einen Zugang via Twitch Drop erhält, dies kann aber lange dauern. Nach einiger Kritik haben sich die Entwickler entschieden, dass alle Streamer, die Valorant auf Twitch streamen, ihren Zuschauern einen Zugang ermöglichen können durch Twitch Drops.