Ein Familienporträt in einem Schiffswrack zu finden, ist eine Challenge in Season 5 von Fortnite Kapitel 2. Diese Herausforderung ist Teil der Woche 12 und ermöglicht es euch, EP für den Battle Pass zu verdienen.

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Challenge ist eine der Herausforderungen in Woche 12 von Fortnite Season 5. Ihr sollt ein Familienporträt in einem Schiffswrack finden. In der berühmten Wrackbucht, die sich südöstlich von Catty Corner befindet, gibt es mehrere Wracks zu entdecken.

Zwischen den Wracks der gestrandeten Boote könnt ihr leicht Porträts mit goldenen Rahmen entdecken. Mit diesen müsst ihr interagieren, um die Herausforderung zu meistern.

Wo findet man das Familienporträt in einem Schiffswrack?

Bei der markierten Bucht sollt ihr suchen

Wo müsst ihr suchen? Bedenkt, dass sich die Familienporträts nicht buchstäblich in den Schiffswracks befinden, sondern eher in den umgebenden Trümmern. Es ist noch nicht klar, worauf sie sich beziehen könnten. Vielleicht sind es erste Hinweise auf die nächste Season?

Die Porträts befinden sich zwischen den Wracks und nicht in den Schiffen

Denkt daran, dass in der Wrackbucht in der Woche nach der Veröffentlichung dieser Herausforderung sehr viel los sein wird. Viele Spieler werden ihre Challenge hier abschließen wollen und euch dabei in die Quere kommen. Versucht also, so schnell wie möglich eine Waffe zur Selbstverteidigung in die Hand zu nehmen!

Es spricht auch nichts dagegen, den Ort etwas später im Spiel zu besuchen, wenn sich die Landeschlachten beruhigt haben. Die Porträts sind weiterhin zugänglich. Aber Vorsicht vor dem Sturm: Die Bucht liegt am Rande der Insel!

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.