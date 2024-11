Ein Star auf Instagram hat scheinbar das perfekte Leben, gibt alles auf, als sie sieht, was sie anrichtet

Was macht Madalin Giorgetta jetzt? Die Influencerin beschäftigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen immer noch mit Fitness, allerdings in einem gesünderen Rahmen. Zusätzlich propagiert sie einen gesunden Lebensstil mit Meditation und durchdachter Ernährung. Sie arbeitet außerdem als Ernährungsberaterin.

Madalin Giorgetta selbst fühlte sich aber nie wirklich in ihrem Körper wohl, auch wenn ihre Follower ihr nacheiferten und so aussehen wollten wie sie.

In einem Interview mit dem Business Insider gibt Madalin Giorgetta einen Einblick in die Beweggründe für ihr damaliges Verhalten. Ihr Körper sei für sie ihre Visitenkarte gewesen und sie wusste genau, dass sie mehr Likes bekommen oder mehr Umsatz machen würde, wenn sie einem bestimmten Schönheitsideal entspreche.

