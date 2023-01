FIFA 23: Server down am 12.01. – Web App und Companion App auch betroffen

In FIFA 23 werden die Server gewartet. Auch die Web App und Companion App machen Probleme. EA meldete sich bereits zum Server-Status.

Server down am 12.01.: In FIFA 23 sind die Server aktuell nicht erreichbar. Daher sind Online-Matches, beispielsweise in Ultimate Team, aktuell nicht möglich. Hiervon sind alle Plattformen des Spiels betroffen.

Was ist mit Web App und Companion App? Auch die Begleit-Apps zu FIFA 23 sind derzeit nicht verfügbar. Damit ist das Abholen der Division Rivals Belohnungen derzeit nicht möglich.

Zudem können Spieler die Nachricht “Erste Schritte” in der Companion App bekommen, die darauf hinweist, dass offenbar kein FUT-23-Accout mit dem EA-Konto verknüpft ist. Dies dürfte ebenfalls mit der Wartung zusammenhängen.

EA meldet sich zu Server-Status – Wann geht FIFA 23 wieder?

Update, 13:10 Uhr: Wie EA gerade per Twitter verkündet hat, wird der Server-Down nochmals verlängert. Laut dem Entwickler bleiben die Server noch bis 16:00 Uhr deutscher Zeit offline.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wann laufen die FIFA 23 Server wieder? Es handelt sich um eine Server-Wartung, die von 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit bis 14:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt war, sich aber nun verlängert hat. Eine halbe Stunde zuvor wurde das Matchmaking deaktiviert.

Das erklärt der offizielle FIFA Direct Communication Kanal auf Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wann kann ich wieder FIFA 23 spielen? Nach aktuellem Stand sollten FIFA 23 und die Apps um 16:00 Uhr wieder erreichbar sein.

Dann kann man beispielsweise an der Qualifikation zur Weekend League weiterarbeiten oder epische Tore mit dem Powerschuss erzielen:

Weitere FIFA-Titel betroffen: Auch die Online-Dienste in FIFA 16 bis 22 sollen auf PS4, PS5, Stadia und PC derzeit nicht erreichbar sein. Diese Wartung soll allerdings bereits um 11:00 Uhr beendet sein.

Was ist sonst in FIFA 23 los? In FIFA 23 steht diese Woche das neue “Title Update 6” an, das mehrere Gameplay-Änderungen bringen und Probleme lösen wird. In Ultimate Team geht derweil das Centurions-Event am kommenden Freitag weiter.

Darüber hinaus läuft FIFA 23 aktuell auf den Release des Team of the Year zu. Hier werden wieder die besten Spieler des Jahres gewählt, die zum Event eine massiv verbesserte Karte bekommen werden. Hier sollten einige der besten Karten überhaupt erscheinen.

Ihr wollt eure Stimme zum TOTY abgeben? Alles zum TOTY-Voting erfahrt ihr hier.