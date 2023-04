In FIFA 23 entdecken Fans plötzlich Karten mit versteckten Verletzungen – Was ist da los?

In FIFA 23 Ultimate Team sorgt ein kurioses Problem gerade für ordentlich Verwirrung bei den Fans, denn plötzlich haben Karten Verletzungen, ohne dass dies angezeigt wird. Doch was steckt dahinter?

In der FIFA Community macht sich Unsicherheit breit, denn immer mehr Spieler berichten (via Reddit) von Karten in ihren Ultimate Teams, die plötzlich Verletzungen aufweisen.

Doch anstatt, dass die Blessuren mit einem Symbol angezeigt werden, wie es normalerweise der Fall wäre, erkennt man die jeweilige Verletzung erst auf den zweiten Blick. Man muss sich dafür die Werte der Karte im Detail anzeigen lassen und dort unter dem Reiter „Attribute” das Feld „Verletzung” begutachten.

Hier seht ihr ein Beispiel:

David Raum hat kein Verletzungs-Symbol, doch trotzdem ist eine Verletzung eingetragen (rechts).

So funktionieren Verletzungen in FUT normalerweise: Wenn ein Spieler sich während eines Spiels in Ultimate Team verletzt, dann ist dieser auch nach dem Match verletzt und kann erst wieder eingesetzt werden, wenn eine passende Heilungs-Karte angewandt wird.



Macht man das nicht, dann kann kein Match gestartet werden und man muss die Position mit einer anderen Karte bekleiden.

Die Community ist sich unsicher über das Ausmaß des Problems

Das sagt die Community: Auf Reddit sorgt das Thema für ordentlich Gesprächsstoff, denn Spieler sind sich unsicher, ob die betroffenen Karten tatsächlich schlechter spielen oder das nur Einbildung ist. Wir haben ein paar Kommentare für euch gesammelt.

tyrionlannister0: „Bei meinem Zidane wird eine Verletzung angezeigt, doch er ist ohne Zweifel der beste Spieler in meinem Team. Es ist wahrscheinlicher, dass das ein visueller Glitch ist.“

khushalkhan31: „Irgendetwas richtig komisches passiert hier, denn die Spieler, die eine Verletzung haben, sind diejenigen, die schreckliche Ballannahmen haben und absolut keine Läufe machen.“

adilfc: „Es ist wahrscheinlich ein Anzeigefehler, der zeigt, welche Verletzung der Spieler zuletzt hatte.“

vukm86: „Ich habe mich schon gewundert, warum Best keine Tore mehr machen konnte. Er hatte also die ganze Zeit eine Beinverletzung.“

Burt3d: „Mein Mbappé ist der einzige, der verletzt ist und er hat sich die letzten Tage nicht ganz richtig angefühlt. So seltsam.“

Was steckt hinter den versteckten Verletzungen? EA Sports hat sich zu der kuriosen Situation bisher noch nicht geäußert. Es könnte aber durchaus sein, dass es sich hierbei lediglich um visuellen Glitch handelt, denn auch ein Heilungs-Item kann man nicht auf die entsprechenden Spieler anwenden.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch Spieler mit versteckten Verletzungen in euren Teams gefunden? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

So langsam neigt sich die Saison in FIFA 23 ihrem Ende zu und die ersten Details zum Nachfolger werden bekannt – der nicht FIFA 24 heißen wird. Alle bereits bekannten Informationen zu EA Sports FC findet ihr her.