Diese 10 neuen Ligen wünschen sich die Fans für FIFA 21 am meisten

In einer Umfrage können FIFA-Fans abstimmen, welche Ligen sie sich für FIFA 21 wünschen. Wir haben die aktuellen Ergebnisse für euch.

Darum geht es in der Umfrage: Auf der Seite fifplay.com haben Fans die Möglichkeit abzustimmen, welche Fußball-Ligen sie in im nächsten FIFA-Ableger sehen wollen.

Zur Auswahl stehen dabei etliche Ligen aus der ganzen Welt. Von deutschen Regionalligen bis hin zur ersten Liga Madagaskars ist so einiges dabei.

Allerdings handelt es sich hierbei um keine offizielle Umfrage von EA Sports. Dennoch könnte es sein, dass der Entwickler sich die Ergebnisse genauer anschaut. Schließlich haben aktuell (Stand 07.04.) 889.969 Fans teilgenommen.

Diese 10 meistgewünschten Ligen für FIFA 21

Diese Ligen wünschen sich die Fans: Die Top 10 (Stand 07.04.2020) machen insgesamt 69% aller Stimmen aus und zeigen dabei klare Favoriten wie die erste finnische Liga (21%), die erste Liga aus Indien (20%) oder die griechische Liga (10%).

Das ist die bisherige Top 10 der Umfrage:

Finnische Liga – Veikkausliiga (21%, 185.668 Stimmen)

Indische Liga – Indian Super League (20%, 176.755 Stimmen)

Griechische Liga – Superleague Ellada (10%, 90.464 Stimmen)

Indonesische Liga – Go-Jek Liga 1 (5%, 40.839 Stimmen)

Vereinigte Arabische Emirate – Premier-Division der VAE (4%, 37.192 Stimmen)

Brasilianische Liga – Campeonato Brasileiro Série A (4%, 32.261 Stimmen)

Ecuadorianische Liga – Serie A (3%, 23.262 Stimmen)

Tschechische Liga – Fortuna Liga (2%, 21.552 Stimmen)

Ungarische Liga – Nemzeti Bajnokság (2%, 18.568 Stimmen)

Malaysische Liga – Super Malaysian Liga (2%, 17.228 Stimmen)

Wie kommt es zu solchen Ergebnissen? Da FIFA weltweit eine gigantische Reichweite hat und überall auf der Welt gespielt wird, wollen sicherlich viele Fans ihre heimischen Ligen in einem FIFA-Teil sehen und stimmen dementsprechend ab.

Könnte eine dieser Ligen bald hinzugefügt werden? Regelmäßig schaffen es neue Ligen in FIFA-Teile. So wurde erst im letzten Jahr die erste rumänische Liga in FIFA 20 hinzugefügt. Diese war übrigens im Fan-Voting weit vorne.

Sollte also genug Interesse an manchen Ligen bestehen, dann kann es durchaus sein, dass EA eine dieser Ligen für FIFA 21 lizensiert.