Eigentlich ist dieser Glitch in FIFA 21 eher nervig als zum Lachen. Doch der Kommentator packt sein ganzes Repertoire aus, um die Situation zu beschreiben. Dadurch wirds richtig witzig.

Was ist passiert? Der Spieler BuschLatte146 teilte auf reddit ein Video eines Glitches in FIFA 21. Er beschreibt es mit dem Titel „Ich finde keine Worte“.

Das Video zeigt ein Squad-Battle-Spiel. In diesem Modus spielt ihr mit eurem Ultimate Team gegen eine Mannschaft, die vom Computer gesteuert wird. Der Spieler schoss kurz nach dem Anstoß, etwa von der Mittellinie, aufs Tor und versuchte wohl, den Torwart in einem unachtsamen Moment zu erwischen.

Doch offenbar war das Spiel selbst nicht so ganz auf die Situation vorbereitet. Der Ball hing im Tor-Eck für mehrere Sekunden fest.

Den Clip solltet ihr aber unbedingt mit Sound hören. Denn der Kommentator packt all seine Skills aus.

Mitten im Satz wird der Kommentator Derek Rae von der Tor-Situation erfasst. Er unterbricht seinen Satz und beginnt mit seiner Beobachtung. Sechsmal erklärt er trocken hintereinander weg, dass der Ball gerade nicht ins Tor ging, sondern die Latte beziehungsweise den Pfosten traf.

Währenddessen hampeln Torwart und Spieler auf der Torlinie herum und versuchen, das Runde irgendwie ins Eckige zu bekommen.

Oops and pushed onto the wood work.

And touched onto the frame of the goal.

And foiled only by the crossbar.

The crossbar got in the way.

Well the keeper is happy the bar was there.

Denied by the bar.

Back in play here.

A goal.