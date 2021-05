FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Kiyan Prince wird im Laufe des 18. und 19. Mais in FIFA 21 auf allen Plattformen im Spiel verfügbar sein (via ea.com ).

Er wird als Stürmer in seiner Blütezeit ins Spiel integriert, der Jahre Zeit hatte, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Seine Werte wurden dabei in Zusammenarbeit mit seinem Vater, seinen ehemaligen Teamkameraden, Trainern und Freunden erstellt, um seinen Spielstil auszuarbeiten.

Wie kann Kiyan im Spiel finden? EA hat dazu ein Statement auf seiner Website veröffentlicht: Kiyan wird im Spiel in den Karriere- und Antoß-Modi spielbar sein. Im Spiel soll er möglichst realistisch in diesem Alter dargestellt werden. Das soll durch die aufwändigen Arbeiten und die Spiele-Engine ermöglicht werden.

Das Ergebnis in FIFA 21 seht ihr auf diesem Bild, das EA veröffentlicht hat (via ea.com ):

Das Ergebnis wird nun sowohl auf den großen Werbeplakaten in Großbritannien veröffentlicht, als auch in Form eines Spielers in FIFA 21 verewigt.

Heute, 15 Jahre später, wird er offiziell in den Verein als Profifußballer aufgenommen. Er bekommt die Trikotnummer 30, die seinem heutigen Alter entsprechen würde. Außerdem wird er in FIFA 21 als Spieler aufgenommen.

