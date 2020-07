Das neue Update für FIFA 20 ist jetzt auf PS4 und Xbox One verfügbar. Allerdings vermissen Fans noch das wichtigste Feature, das kommen soll.

Das ist das neue Update: Das neue Update ist knapp 4.7 GB groß und kann ab sofort heruntergeladen werden. Schon vor einer Woche wurde es für PC-Spieler freigeschaltet. Die Freude bei vielen Fans war groß: Denn in dem neuen Update steckt mit dem Spezialkarten-Filter für Ultimate Team ein Feature, das Fans sich seit Jahren wünschen.

Allerdings musste man nach runterladen des Patches feststellen: In Ultimate Team hat sich in Sachen Filter noch nichts getan. Wo steckt also das lang erwartete Feature?

Patch Notes geben Aufschluss über FIFA 20 Update

Darum fehlt der Filter noch: Schaut man in die aktualisierten Patch Notes des neuen Updates, findet sich recht schnell eine Antwort. Dort gibt EA bekannt, dass der neue Filter zwar auf dem Weg ist, aber erst im Zuge eines Server-Releases zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert wird. Wortwörtlich spricht man von „a later date and time“ – es ist also möglich, dass der Filter erst in einigen Tagen online geht. Wir halten euch hierbei auf dem Laufenden.

Die richtige Version eines Spielers zu finden ist ohne Filter ziemlich aufwendig

Darum ist der Filter so wichtig: Wer in Ultimate Team nach einer bestimmten Karte sucht, kann sich bei manchen Spielern sehr schnell in einer Vielzahl von Karten verirren. Aktuell kann man nur nach

Bronze

Silber

Gold

und Spezial filtern.

Da viele Spieler aber eben unterschiedliche Spezialkarten, wie beispielsweise aus dem TOTS, Summer Heat oder anderen Events haben, ist es schwierig, diese auf dem Transfermarkt zu finden.

Der neue Filter soll Abhilfe schaffen. Ihr könnt den Filter übrigens nicht nur auf dem Transfermarkt einsetzen, sondern auch in euren Vereinen gezielt nach bestimmten Spezialkarten suchen. Das dürfte ziemlich hilfreich werden, schließlich kann man sich dank des aktuellen Events ziemlich leicht gute Spezial-Karten sichern.