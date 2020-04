In FIFA 20 ist das Title Update 16 erschienen. Dieses bringt eine neue Option zur Verbindungsüberwachung ins Spiel, allerdings nicht für jeden. Wir haben die Patch Notes für euch.

Wann wird das Update veröffentlicht? Heute, am 28. April ist der Patch bereits für PC-Spieler erschienen. Konsolenspieler müssen sich wie üblich noch etwas gedulden. Für Playstation 4 und Xbox One wird das Update vermutlich erst in den nächsten Tagen erscheinen.

Patch Notes: Was bringt das Update?

Das ist neu: Mit dem neuen Title Update 16 bringt EA Sports eine Option zur Verbindungsüberwachung bei laufenden Partien ins Spiel. Dabei sollen Spieler während eines Online-Spiels genaue Informationen zur eigenen Verbindungsqualität sehen können.

Welche Informationen dabei genau sichtbar sind, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wer erhält die Neuerung? EA hat angekündigt, dass zuerst lediglich ein kleiner Teil der Spielerschaft die verbesserte Ping-Anzeige benutzen kann. Für die meisten Spieler wird die praktische Funktion erstmal nur ausgegraut dargestellt und damit nicht aktivierbar sein.

Das dürfte manche Spieler verärgern, denn Verbindungsprobleme sind ein großes Thema in FIFA 20 und so ziemlich jeder Spieler wird bereits seine Erfahrungen mit Verbindungsproblemen gemacht haben. Und auch bei EA scheint die Problematik im Fokus zu stehen, denn erst im Title Update 13 führten sie eine längst überfällige Ping-Anzeige ein.

Diese Änderungen stecken auch noch im Patch: Abgesehen von der neuen Verbindungsüberwachung sind die weiteren Neuerungen eher unspektakulär.

EA gibt an, folgendes geändert zu haben:

Updates zu verschiedenen Trikots und Werbebanden

Die Laufschrift mit der Aufstellung zeigt nun die richtige Aufstellung an

In VOLTA werden die Änderungen am eigenen Avatar nun richtig dargestellt

Die kompletten Patch Notes findet ihr im FIFA-Forum von EA.