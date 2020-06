FIFA 20: Schnappt euch starke Weekend-League-Rewards, bevor das TOTW zurückkehrt

In FIFA 20 steht bald die Rückkehr des Team of the Week (TOTW) an. Vorher gibt es aber richtig starke Weekend-League-Belohnungen – nochmal.

Das war das TOTW-Problem: Aufgrund der Corona-Krise waren die Fußball-Ligen, auf denen das Team of the Week basiert, zum großen Teil ausgesetzt. Dementsprechend gab es auch kein wöchentliches TOTW mehr, es wurde durch TOTW Moments und, seit einigen Wochen, TOTS-Karten ersetzt.

Wann kehrt das TOTW zurück? Da der Fußballbetrieb an vielen Orten nun wieder aufgenommen wird, kehrt auch das TOTW zurück. Das wurde über Twitter angekündigt:

With many top football leagues still ramping up towards restarting, our current plan is for Team of the Week to return on 24 June.

Weekend League rewards this coming weekend (12 June-14 June) will be the same as the ones available for the 5 June-7 June competition.

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) June 10, 2020