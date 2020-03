Eigentlich ist die FUT Champions Weekend League in FIFA 19 seit dem Release von FIFA 20 beendet. Am nächsten Wochenende könnt ihr aber nochmal antreten. Die FIFA-Spieler fragen sich allerdings: warum?

Habt ihr FIFA 19 noch installiert? Dann schmeißt das Spiel doch für das nächste Wochenende nochmal an und spielt ein paar Matches in der FUT 19 Weekend League. Das beliebte Wochenend-Turnier wird nach dem offiziellen Ende im September 2019 noch einmal wiedereröffnet.

Eine gute Gelegenheit das alte Endgame-Team des letzten Jahres nochmal rauszuholen.

Was ist passiert? EA Sports hat via Ingame-Nachricht in FIFA 19 Ultimate Team eine Wiederöffnung der Weekend League in FIFA 19 angekündigt. Start ist der 20. März 2020.

Der FIFA-YouTuber Bateson87 ist auf die Ingame-Nachricht gestoßen, als er FIFA 19 noch einmal angeschmissen hat.

Spieler sollen laut EA Sports eine letzte Möglichkeit haben fehlende Weekend League Erfolge zu sammeln:

“Hi FIFA Fans, wir eröffnen einmalig die FUT Champions Weekend League am 20. März um 8 Uhr. Das Event wird im bekannten Format stattfinden und die letzte Chance sein, um noch ausstehende Erfolge in der Weekend League zu sammeln.”

Warum macht EA das? Abgesehen von der Nachricht im Spiel selbst, hat sich EA Sports bisher noch nicht geäußert. Es ist aber schon kurios, denn bisher ist so etwas in noch keinem FUT-Teil vorgekommen. War die FUT Champions Weekend League einmal beendet, dann blieb sie es auch normalerweise dabei.

Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass es sich bei der Ankündigung um einen Fehler handeln könnte.

Qualifikation und Rewards

Wie qualifiziert man sich? Loggt man sich in FUT 19 ein, dann sieht man, dass man keine Punkte für die Qualifikation sammeln muss. Man kann sich direkt für die kommende Weekend League anmelden.

Was für Belohnungen wird es geben? Zu den Belohnungen ist noch nichts bekannt. Vermutlich werden es allerdings keine Inform-Karten sein, da es selbst in FIFA 20 aktuell kein Team of the Week gibt.

Fehlerfrei läuft die FUT Champions Weekend League auch in FIFA 20 nicht immer. Da ist schon so einiges schief gelaufen: