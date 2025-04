Ein Fehler in GTA blieb fast 20 Jahre lang unentdeckt, bis Windows 11 ein neues Update installierte

Nach einem Update für Windows 11 verschwindet ein Flugzeug in GTA: San Andreas. Dahinter steckt ein Fehler im Code, der jedoch erst jetzt ausgelöst wurde. Ein Entwickler erklärt, was vermutlich dahintersteckt.

Wer GTA: San Andreas nach dem Windows Update auf Windows 11 24H2 gestartet hat, wird festgestellt haben, dass plötzlich ein beliebtes Fortbewegungsmittel fehlte: Der Skimmer. Dabei handelt es sich um ein Wasserflugzeug, das ihr in GTA: San Andreas steuern könnt und auch für eine Quest benötigt.

Nach dem Update auf Windows 11 24H2 verschwand das Flugzeug jedoch plötzlich aus dem Spiel. Davon berichtet unter anderem das englische Magazin TomsHardware. Ein Entwickler, der in seiner Freizeit an der Behebung von Spielfehlern arbeitet, erklärte in seinem Blog, dass sich der Fehler schon seit 20 Jahren in den Spieldateien befunden habe, aber erst mit dem Update von Windows „aktiviert“ worden sei.

Vier fehlende Parameter sorgen für ein fehlendes Wasserflugzeug

Was ist das für ein Fehler? Laut des Entwicklers steckt das Problem in einer Konfigurationsdatei des Spiels, die von Windows 11 24H2 anders ausgelesen wird als von den früheren Versionen. Hierbei handelt es sich um die Konfigurationsdatei vehicles.ide. In der Zeile für den Skimmer fehlen die letzten vier Parameter, die den Maßstab für die Vorder- und Hinterräder enthalten.

Das ist aber laut Entwickler kein Fehler von Windows, denn es ist nirgendwo offiziell geregelt, wie die Windows-interne WinAPI von Spielen oder Programmen eingesetzt wird. Daher sei es bisher immer großes Glück gewesen, dass der Fehler nie ausgelöst wurde. Teilweise sei man vor ein paar Jahren kurz davor gewesen, den Fehler auszulösen.

In seinem neuen Update benötigt die WindowsAPI jedoch wohl mehr Platz (Stack Space), um den Code zu verwenden. Dadurch wird aber genau der Fehler getriggert, der bisher verborgen gewesen ist: Es kommt zu Schreibfehlern, die dann übernommen werden und das Flugzeug verschwindet.

Und er hat auch eine Antwort, wie es überhaupt zu dem Fehler kam:

Ich habe eine wahrscheinliche Erklärung dafür, warum Rockstar diesen speziellen Fehler in den Daten gemacht hat – in Vice City war Skimmer als Boot definiert und hatte daher diese Werte nicht von vornherein festgelegt! Als sie in San Andreas den Fahrzeugtyp von Skimmer in ein Flugzeug änderten, vergaß jemand, diese nun erforderlichen zusätzlichen Parameter hinzuzufügen. Da das Spiel nur selten die Vollständigkeit seiner Daten überprüft, ist dieser Fehler einfach unter dem Radar durchgerutscht.

Glitches und Bugs sind zumeist entweder nervig oder witzig. Kleine Spielfehler können eine ernste Szene unerwartet – und ungewollt – auflockern, aber damit auch den dramatischen Höhepunkt eines Spiels komplett gegen die Wand fahren: