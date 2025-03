Spieler verrät, welches Feature ihm 70 % aller Spiele vermiest, löst damit eine Lawine an Beschwerden aus

Kennt ihr das auch, wenn es eine bestimmte Sache gibt, die euch direkt den Spaß vermiest, wenn ihr auf sie trefft? Mehrere Spieler treffen aufeinander und tauschen sich aus, was sie in Videospielen am meisten stört.

Welches Feature vermiest die Spiele? Im Reddit-Forum schreibt ein User, dass es ein Feature gäbe, das ihm 70 % des Spielspaßes nimmt. Er käme nicht damit klar, wenn ihm das Spiel die Kontrolle entziehen.

Den User störe es nämlich, wenn mitten im Spiel Tutorial-Bildschirme angezeigt werden. Diese würden jedes Mal seinen Spielfluss unterbrechen, wenn er sich gerade beispielsweise eine Kombo im Kampf aufgebaut habe.

Er fordere deshalb, dass Entwickler mit diesem „Stop-and-Go-Bullshit“ aufhören sollen. Er würde verstehen, dass er lernen müsse, wie das Spiel funktioniert – aber eben auf eine andere Weise.

Viele Spieler haben ihr eines Feature, das sie stört

Was für Features nerven sonst noch die Spieler? Der User löst damit eine Lawine an Beschwerden aus, in denen sich andere Gamer über weitere Features beschweren.

Paladin1034 nennt das aktuelle Game Avowed als Beispiel: „Was mir den Spaß verdirbt, ist, wenn das Spiel ein Hindernis präsentiert und dann sofort erklärt, was ich tun soll. Weil, ja, das hätte ich herausgefunden, wenn ihr mir FÜNF VERDAMMTE SEKUNDEN gegeben hättet! Das ist mir schon bei Avowed aufgefallen. „Du kannst die Ranken verbrennen, indem du auf diese Schoten schießt“, sobald du den Bogen siehst. […] Lasst mich zuerst scheitern, oder lasst mich wenigstens zuerst im Raum herumschauen.“

User sntcringe ist seine Zeit wichtig: „Nicht ausblendbare Zwischensequenzen vor einem Endgegner. Wenn ich gegen den Endgegner verliere, möchte ich sofort wieder einsteigen und nicht eine langweilige Zwischensequenz durchstehen, die ich schon 15 Mal gesehen habe.

User Fizziest_milk ist kein Freund davon, wenn er die Kontrolle verliert: „Wenn das Spiel einem die Kamerasteuerung entzieht, um dich zu zwingen, auf etwas in der Ferne zu schauen.“

Weitere Beispiele, die in den Kommentaren genannt werden, sind erzwungene Laufsequenzen, Inventar-Management oder auch Haltbarkeit von Ausrüstungsgegenständen. Es scheint, als gäbe es viele Features, die sich durch mehrere Videospiele hindurch ziehen und keinen Anklang bei vielen Spielern finden.

Welche Spiele machen es besser? Ein weiterer Reddit-User nennt ein Spiel, das es mit dem Tutorial genau richtig mache. RuneScape habe nämlich eine Tutorialinsel, auf der einem die Grundlagen beigebracht werden. Danach würde man mit einem „Verpiss dich“ in die Wildnis entlassen und auf sich alleine gestellt sein.

Portal ist ebenso ein Spiel, das als Positivbeispiel in den Kommentaren fällt. Hier bringt der Titel einem spielerisch die Grundlagen bei. Um beispielsweise zu überprüfen, ob der Spieler eine invertierte Y-Achse nutzt, muss der Spieler von sich aus nach oben schauen und dabei seine bevorzugte Richtung nutzen.

Auch Half-Life 2 soll ein tolles Tutorial haben, denn – es gibt keines. Das Spiel soll ergonomisch designt sein, bei dem der Spieler nicht unterbrochen wird.

Was nervt euch so richtig in Videospielen? Schreibt uns in die Kommentare, bei welchem Feature ihr direkt die Augen verdreht und den Spielspaß verliert!

