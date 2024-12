FC 25 TOTW 13: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Salah und Musiala

In EA FC 25 ist es Zeit für das TOTW 13 (Team of the Week). Bei uns erfahrt ihr, welche Kicker dabei sein könnten.

Das ist das TOTW: Es ist wieder Zeit für das Team of the Week in EA FC 25 Ultimate Team. Jeden Mittwoch werden Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche durch herausragende Leistungen überzeugt haben, in dieses Team aufgenommen. Diese Kicker erhalten daraufhin verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs erhältlich sind.

Wann kommt das TOTW 13 genau? Das neue Team of the Week 13 erscheint in FC 25 Ultimate Team am Mittwoch, den 11. Dezember um 19:00 Uhr.

Die Vorhersage zum Team of the Week 13 in EA FC 25 Ultimate Team

Was sind die TOTW Predictions? Die TOTW Predictions sind Vorhersagen aus der Community, welche Spieler es möglicherweise ins Team der Woche schaffen werden. Sie bieten einen umfassenden Überblick darüber, welche Spieler im TOTW stehen könnten.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich dabei lediglich um theoretische Vorhersagen handelt und keine Garantie besteht, dass das TOTW 13 am kommenden Mittwoch genau so aussieht, wie die Predictions vermuten lassen.

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Screenshot

Torhüter

TW: Léon (AJ Auxerre)

Verteidiger

IV: Singo (AS Monaco)

IV: Timber (Arsenal FC)

LV: De Cuyper (Club Brügge)

Mittelfeldspieler

RM: Salah (Liverpool FC)

ZM: Mkhitaryan (Inter Mailand)

ZOM: Musiala (FC Bayern München)

ZOM: Palmer (Chelsea FC)

ZOM: Firmino (Al-Ahli)

Stürmer

ST: David (OSC Lille)

ST: Griezmann (Atletico Madrid)

TOTW 13 Ersatzbank:

RV: Tavernier (Rangers)

ZDM: Iwobi (Fulham)

ZOM: Gibbs-White (Nottingham Forrest)

ZDM: Janssen (Manchester United)

ZM: Saibari (PSV Eindhoven)

ST: Wind (VfL Wolfsburg)

ST: Woltemade (VfB Stuttgart)

RV: Capaldo (RB Salzburg)

IV: Cristina Postigo (Granada)

LM: Edvardsen (Go Ahead Eagles)

ZOM: Esposito (FC Empoli)

Damit sind wir auch schon am Ende der Vorhersage angekommen. Seid ihr mit unseren Predictions zufrieden? Hättet ihr noch weitere Vorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.