Dank der guten Dokumentation von Drbrix konnte man bei Valve die Sache dann auch schnell beheben und zum Dank wurden 7.500 US-Dollar (6362,89 €) an Prämie an Drbrix ausbezahl.

Dort kann man Exploits und andere Sicherheitslücken in Software veröffentlichen und so den Kampf gegen kriminelle Hacker und Cheater unterstützen. Ironischerweise wurde der Exploit von Dbrix selbst erst als „mittelschwer“ eingestuft, ein Valve-Mitarbeiter stufte die Sache aber schnelle auf den Status „kritisch“ hoch, da es sich um einen wahrhaft schädlichen Exploit handelte.

Damit hätte man sich wiederum allerlei Spiele in Steam kaufen und zur Geldwäsche wieder verkaufen können. So hätten Kriminelle das gesamte Wirtschaftssystem von Valves Distributionsplattform lahmlegen können.

Was war das für ein Exploit? Ein Bug im System der Steam-Software lies eine Art von Geldvermehrung zu. Wer den Begriff „amount100“ in seinem User-Name für Steam stehen hatte, konnte Zahlungen, die via „Smart2Pay“ getätigt wurden, auf dem Weg zum Server abfangen und sie dann künstlich aufblähen. So konnte man problemlos aus einem Dollar 100 Dollar machen, die dann im Steam-Guthaben legitim auftauchten.

