Expertin erklärt, warum Chefs die jungen Mitarbeiter der Gen Z als respektlos wahrnehmen

Eine Expertin für Unternehmensführung erklärt, warum die Gen Z ihre Vorgesetzten nicht „Boss“ nennt und das „okay“ sei.

Das Titelbild ist ein Symbolbild.

Wer ist die Expertin? Selena Rezvani ist eine Autorin und Expertin für Unternehmensführung, die ihren Zuhörern bei Seminaren Tipps für Führungskräfte gibt. Rezvani hat bei ihren Seminaren schon mit einigen großen Unternehmen zusammengearbeitet, darunter etwa Microsoft und HP.

In einem Beitrag auf MSNBC spricht Rezvani über den Umstand, dass die Generation Z ihre Vorgesetzten nicht „Boss“ nennt, erklärt, warum das so ist und wieso das okay sei.

Respekt kommt nicht mit einem Titel, sondern mit Kompetenz

Was sagt die Expertin? Laut Rezvani strebe die Generation Z einen entspannteren Umgang am Arbeitsplatz an. Sie sehe die Dynamik innerhalb eines Teams eher als „Zusammenarbeit“ statt als eine „Befehlskette“. Hinzu komme, dass Autorität für die Gen Z nicht durch einen Titel, sondern durch Kompetenz und Authentizität verliehen würde.

Rezvani betont, es sei wichtig, transparent mit Herausforderungen umzugehen, Fehler eingestehen zu können und sich aufrichtig um die Mitarbeiter zu kümmern. Zudem lege die Generation Z Wert darauf, dass offen kommuniziert wird und ihre Stimme Gewicht hat.

Generell respektiere die Gen Z Führungskräfte nicht wegen der Position, sondern weil sie „inspirieren, lehren und befähigen.“ Vor allem habe die Generation Z jedoch die Erwartung, dass Respekt auf Gegenseitigkeit beruht. Sie seien deshalb weniger dazu geneigt, Führungskräften zu folgen, die Respekt fordern, ohne ihn selbst zu zeigen.

Hat die Expertin auch Tipps für Führungskräfte? Ja, Rezvani sagt, versierte Führungskräfte sollten den durch die Generation Z angetriebenen Wandel zu einem entspannteren Umgang am Arbeitsplatz nutzen, um besser vernetzte Teams aufzubauen, statt sich darüber zu ärgern, dass die jungen Mitarbeiter den traditionellen Status eines Vorgesetzten nicht respektieren würden.

Führungskräfte sollten Mitarbeiter der Generation Z einladen, ihre Ideen vorzutragen und Teamwork vorleben. Gleichzeitig würde laut Rezvani Führungsqualität am besten demonstriert werden, indem Vorgesetzte den Willen zeigen, ihr Wissen frei zu teilen. Der richtige Umgang mit der Generation Z kann Führungskräften auch dabei helfen, den eigenen Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren: Einer von 5 Chefs hat schon einmal überlegt zu kündigen, weil er von der Gen Z gestresst war