Experte behauptet: Alle Waffen in CoD: Black Ops 6 seien schlecht, doch eine Waffe dominiert alle anderen

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Die GPR 91 habt ihr nicht von Beginn an zur Verfügung, sondern müsst diese erst einmal freischalten. Die Waffe erhaltet ihr auf Level 28. Wie ihr alle Waffen in CoD Black Ops 6 freischaltet , lest ihr auf MeinMMO.

Welchen Build spielt Metaphor? Was das Loadout für das GPR 91 angeht, so hat Metaphor einen Build, der sich darauf konzentriert, die Genauigkeit und Feuerrate des Sturmgewehrs ein gutes Stück zu verbessern. Dazu nutzt er folgendes Loadout:

Dies [die GPR 91] ist die beste Waffe, die ich bisher im Spiel benutzt habe. Viele der Waffen in Black Ops 6 wirken sehr abgenutzt, aber diese Waffe fühlt sich wirklich gut an. Die anderen Waffen fühlen sich einfach sehr inkonsistent an.

Um welche Waffe geht es? Die Waffe, um die es hier geht, ist die GPR 91, die der Warzone-Experte Metaphor für die beste Wahl hält. Das liegt vor allem auch daran, weil sich die anderen Waffen aus Black Ops 6 so „inkonsistent“ spielen würden. Er selbst erklärte (via dexerto.com ):

