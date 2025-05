Leaks zeigen Gameplay zu Battlefield 6, Ex-Entwickler sagt: Erinnert an eines der besten Spiele der Reihe

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Auch wenn die Leaks zum Spiel immer wieder auftauchen, riskieren Spieler von den Tests oder sogar ganz von Battlefield ausgeschlossen zu werden. Wenn ihr selbst Battlefield 6 testen wollt, um zu sehen, was der neue Shooter so kann, findet ihr hier eine Anleitung zur Anmeldung, ganz ohne gegen Regeln zu verstoßen: Battlefield Labs Anmeldung – So macht ihr beim neuen Playtest mit

An diese Häuser und Baustellen wurde der ehemalige Entwickler wohl durch die Leaks erinnert. Darin sieht man ein Gefecht auf der Straße zwischen Häusern und Soldaten, die von einem Haus aus in eine Gefecht mit einem Panzer verwickelt sind.

Goldfarb arbeitete selbst an dem Erfolgstitel mit, der zu den Teilen der Reihe mit den besten Nutzerbewertungen laut Metacritic zählt. Arica Harbor bietet in Battlefield: Bad Company 2 neben einer Wüste mit Autobahn und Grenzkontrollposten auch eine Stadt mit Häusern und Baustellen, bevor es dann zum namensgebenden Industriehafen geht.

Was hat der ehemalige Entwickler zu den Leaks zu sagen? David Goldfarb repostete einen der Leaks auf X.com und kommentierte dazu: „Oh, die Bad-Company-2-Vibes, die ich hier erlebe, erinnern mich an das erste Mal, als wir Arica Harbor getestet haben“. Arica Harbor war eine beliebte Map aus Battlefield: Bad Company 2, das 2010 veröffentlicht wurde.

