Ermittler bewertet, wie realistisch Das Schweigen der Lämmer ist

Thriller sind eines der beliebtesten Genres für Filme und Serien. Kriminalfälle und Schurken haben die Zuschauer schon immer fasziniert. Doch wie realistisch ist das Ganze? Ein Experte hat sich verschiedene Szenen in einem Video angeschaut, und dabei ging es auch um das Schweigen der Lämmer.

Anmerkung der Redaktion: Im folgenden Artikel geht es um Das Schweigen der Lämmer und den Realismus der dargestellten Szenen. Wer mit solchen Szenen Schwierigkeiten hat, sollte sich den Artikel oder das besagte YouTube-Video lieber nicht anschauen.

Um was für ein Video geht es? Der YouTube-Kanal Insider lässt regelmäßig Experten verschiedene Szenen aus Filmen und Serien je nach Fachgebiet bewerten. Meistens geht es dabei um den Realismus. In einem Video ging es beispielsweise um die Wissenschaft in Marvel-Filmen.

In einem aktuelleren YouTube-Video behandelt man Filme und Serien über Serienmörder. Der Experte in diesem Video ist Pat Postiglione. Er war über 30 Jahre lang Ermittler beim Nashville Police Department und arbeitete an 75 Cold-Cases. Er ermittelte auch in 6 Fällen von Serienmorden.

In dem Video kommt auch Das Schweigen der Lämmer zur Sprache. Dabei bewertet der Experte mehrere Szenen des Films.

Einen Trailer zu Das Schweigen der Lämmer seht ihr hier:

Vieles an der Ermittlung scheint realistisch

Was sagt der Ermittler zu Das Schweigen der Lämmer? Die erste Szene, die sich der Ermittler anschaut, ist die Begutachtung eines toten Körpers durch die Ermittlerin Clarice, gespielt von Jodie Foster. Zu Beginn spricht der Experte bei der Szene von der beschriebenen Wunde, die zeigt, wie nah der Täter gewesen sein muss.

Der klassische Aspekt mit Schmutz unter den Fingernägeln zeigt, dass sich das Opfer gewehrt haben muss. Die Creme, die sich die Ermittler im Film unter die Nase schmieren, scheint laut dem Experten auch im echten Leben benutzt zu werden. Dadurch soll man den Gestank der Leiche ignorieren können.

Er selbst sagt aber auch, dass das in seinem Umfeld nicht benutzt wurde, seine Kollegen konnten wohl mit einer Technik einfach aus dem Mund atmen, ohne riechen zu müssen.

Bei der Untersuchung der Leiche wird etwas im Mund des Opfers gefunden. Das kann laut dem Experten entweder eine Form von Visitenkarte sein, um zu zeigen, dass es nicht das erste Mal war, oder man spricht von Copycats , die eine andere Tat kopieren.

Solche Aspekte sind im echten Leben aber von Vorteil für Ermittler, denn je mehr die Täter am Tatort da lassen, desto mehr Beweise kann es geben.

Hannibal Lecter überzeugt ihn nicht

Was sagt er zur Hilfe von Hannibal Lecter? Im nächsten Abschnitt der Analyse von Das Schweigen der Lämmer spricht der Experte über Hannibal Lecter und dass sich Clairce Hilfe von ihm holt. Er sagt dazu, dass man nicht weiß, wie gut die Informationen des Serienmörders sind.

Er sagt, dass er solche Leute auch befragen würde und das sogar ausgiebig, einfach nur um an Informationen zu kommen. Seiner Erfahrung nach sind Serienmörder oft sogar vertrauenswürdig, Hauptsache es hilft ihnen.

Die Analyse von Hannibal Lecter über andere Täter findet der Experte aber nicht so gut. Er sagt, es sei nicht so einfach zu sagen, warum ein Täter mordet. Es gibt nicht den einen Grund, der dafür sorgt. Er sagt über solche Täter:

Ich denke, es ist wirklich nicht so einfach zu sagen, na ja, er hat aus diesem oder jenem Grund getötet […] Sie haben […] keine Angst, keine Schuld, keine Reue. Das einzige Bedauern, das sie haben, ist, erwischt zu werden. Pat Postiglione über Serienmörder (via YouTube)

Trotz der realistischen Herangehensweise gibt er dem Film in seiner Bewertung auch nur eine 7 von 10 bezogen auf den Realismus.

Wie wurde Das Schweigen der Lämmer als Film bewertet? Abseits vom Realismus gilt Das Schweigen der Lämmer als einer der besten Filme aller Zeiten. Der Film gewann 1992 sogar die 5 wichtigsten Oscars:

Bester Film

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

