Erling Haaland zeigt sein Gaming-Setup, beweist: Er ist einer von uns

Während der Fußball-WM 2026 der Herren rücken auch die Spieler auf dem Platz wieder stark in den Fokus. In einem Video lässt Erling Haaland, einer der Spitzenspieler für Norwegen, auf sein Privatleben blicken und zeigt, dass er Gamer ist.

Um wen geht es? Heute Abend steht Erling Haaland für Norwegen gegen Frankreich auf dem Fußballplatz. Es geht um nichts Geringeres als die Gruppenführung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 der Herren. Doch nicht nur bei der WM oder in seinem Verein bei Manchester City steht der Profi gerne auf dem Rasen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu EA Sports FC 2026 sehen:

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Haaland ist Gamer

Wo steht er noch gerne auf dem Rasen? Erling Haaland ist Gamer. Das zeigt ein Video auf TikTok, bei dem der Spieler seinen Gaming-Raum zeigt. Er ist großer Fan von Xbox und hat neben seiner Series X auch einen passenden Xbox-Kühlschrank im gleichen Look. Er hofft gar, dass ihn die Gaming-Firma eines Tages sponsert.

Auf der Konsole spielt er gerne EA Sports FC und steht dabei auch virtuell gerne auf dem Rasen. Dabei hat er die Versionen aus 2024, 2025 und 2026 installiert, wobei er selbst auf dem Cover von EA Sports FC 2024 ist, was ihn im Video stolz macht.

Doch der Profi denkt nicht nur an Fußball, wenn er seine Xbox anwirft.

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Was spielt er noch gerne? Auf die Frage, für welches Spiel er sich entscheiden würde, wenn er müsste, kommt direkt die Antwort: GTA 5. Auch der Profi wartet schon heiß auf den nächsten Teil. Besonders schätzt er, wenn er gemeinsam mit Freunden einfach etwas entspannt im Multiplayer Quatsch machen kann.

Das macht er gerne auch Oldschool und erklärt, er habe erst einen Monat vor dem Video eine LAN-Party bei sich geschmissen. Die aufgestellten Monitore untermauern seine Aussage. Spaß hat er aber auch in Call of Duty, wobei neben den neueren Teilen auch der Klassiker, Modern Warfare 2 von 2009, zu seinen „Top 3 Videospielen“ gehört.

Wenn es mal etwas ruhiger sein soll, dann gehört aber auch Minecraft zu seinen Lieblingstiteln und reiht sich direkt hinter GTA 5 auf Platz 2 ein.

Auch Fußball-Profis wie Erling Haaland spielen in ihrer Freizeit gerne Videospiele. Wenn ihr dem Profi einen Titel für seine Xbox empfehlen könntet, welcher wäre das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Wer genauso wie Haaland auf das neue GTA 6 wartet, der bekommt hier gerade frische Infos: BREAKING: Amazon leakt wichtigstes Feature von GTA 6 und ihr könnt es euch jetzt schon ansehen