Macher von DayZ auf Steam kennt einen Cheatcode für bessere Spiele, doch den können nur die Fans einsetzen

Zu besseren Spielen sagt wohl kein Gamer Nein. Der Chef vom legendären Survival-Spiel DayZ auf Steam meint, die Spieler hätten die Cheatcode dafür selbst in der Hand und müssten ihn nur einsetzen.

Um wen geht es? DayZ war ursprünglich eine Survival-Mod von Entwickler Dean Hall, der die Militär-Simulation Arma 2 zum Zombie-Spiel umgebaut hat. Inzwischen gehört DayZ mit über 50.000 Spielern zur Spitzenzeit am Tag zu den Dauerbrennern auf Steam.

Sein Erfinder Dean Hall hat 2021 sein nächstes Spiel, „Icarus“, veröffentlicht. Passend zum Konsolen-Release hat er nun in einem Ask-Me-Anything über die Arbeit als Entwickler gesprochen. Dabei hat er auch erklärt, wie die Spieler bessere Titel bekommen können.

This is DayZ – This Is Your Story
Der Cheatcode liegt bei den Spielern

Was ist das für ein Cheatcode? Im Format erklärt der Entwickler, dass die Spieler selbst dafür sorgen können, bessere Titel zu bekommen. Der Trick sei es klarzumachen, dass ihnen Verschiebungen egal sind und ein besseres Produkt viel wichtiger sei.

So sei die Gaming-Industrie derzeit darauf getrimmt, Release-Dates um jeden Preis einzuhalten. Das führe dazu, dass man unfertige Features im Spiel lassen würde und die Titel einfach nicht die Qualität erreichen würden, die geplant war. So war es wohl auch bei ihm:

Ich glaube, die meisten Verzögerungen entstehen dadurch, dass die Qualität nicht erreicht wird […] Und selbst wenn die Entwickler Qualität liefern wollen, haben sie nicht das Geld, um dies zu erreichen. Also versuchen sie, es zu verbergen oder zu ignorieren. Das ist bei der Veröffentlichung von Icarus passiert, und wir haben dafür mit gemischten Bewertungen auf Steam bezahlt.

Als das Studio mehr finanzielle Sicherheit hatte, haben wir versucht, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Aber das ist schwer. Wir spielen das Spiel vor der Veröffentlichung wie ein Verbraucher (ohne zu schummeln). Dann halten wir „Go/No-Go“-Meetings ab, in denen wir diskutieren, ob wir die von uns angestrebte Qualität erreicht haben.

Dean Hall

Weiter erklärt er, dass es viele verschiedene Punkte gibt, die eine Verschiebung von Videospielen rechtfertigen. Diese können dabei auch kleinkariert sein, wie zu wenige Missionen, zu unlohnenswerter Loot oder zu viele Bugs, die das Spiel vermiesen.

Den Entwicklern Rückendeckung zu geben, damit sie genügend Zeit und finanzielle Mittel erhalten, um ihr Spiel besser zu machen, klingt nach einem Plan. Genau andersherum läuft es aber wohl bei Rockstar Games. Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet, was sich auch im Aktienkurs zeigt: Branchen-Experte erklärt, wie es um GTA 6 steht: Soll noch lange nicht fertig sein

Quelle(n): videogameschronicle.com
