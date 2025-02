Dieses andere SF-MMORPG neben Star Citizen bringt großes Update, gönnt euch eigene Planeten, kostet 6 € auf Steam

World of Warcraft will „lieb sein“ endlich belohnen

Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus, in dem ihr mit einem Raumschiff und ein paar Credits in einer großen, w...

Das stellen die Entwickler in Aussicht: Die Idee ist klar, aus dem einfachen Raumschiffpiloten hier einen Weltraum-Tyrannen zu machen. So heißt es: Wenn der Spieler erstmal seine erste Station gebaut habe, könne er sich entscheiden, wie es weitergeht, wenn er sein neues Reich entwirft:

So läuft die Kolonialisierung ab: Die Idee ist, dass man eine Kontakt-Person findet und bei ihr Anspruch auf ein bislang noch nicht bevölkertes Sternensystem erhebt. Weil die Galaxie so groß ist, können Spieler wichtige strategische Entscheidungen treffen:

Die Entwickler sagen: Obwohl das System noch in einer Beta-Phase ist, wird der Fortschritt schon permanent sein. Man schaut sich das Feature aber im Live-Betrieb an und wird nachjustieren.

