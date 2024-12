Ein MMO im Weltraum gibt es seit 10 Jahren, doch mehr als 99 % der Spielwelt ist noch unerforscht

Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus, in dem ihr mit einem Raumschiff und ein paar Credits in einer großen, w...

Obendrein wurden dieses Jahr bereits 4 neue Schiffe ins Spiel eingeführt, die heißen Cobra Mk V, Python Mk II, Type-8 und Mandalay. Das große Update „Powerplay 2.0“ schließt das Jubiläum in 2025 ab. Das Weltraum-MMO steht trotz der vielen Jahre Live-Service immer wieder in der Kritik: Weltraum-MMO macht’s trotz Kritik erneut: Verkauft zwar ein starkes Raumschiff, aber nur gegen echtes Geld

Was gibt es zu Feier von 10 Jahren Elite Dangerous? Zum zehnjährigen Jubiläum erhalten alle Spieler eine E-Mail mit einer Zusammenfassung ihrer Spielstatistiken der letzten zehn Jahre, also quasi ein Elite-Dangerous-Wrapped.

Was passiert 2025 in Elite Dangerous? Wie die Entwickler ankündigten, soll 2025 das Update „Powerplay 2.0“ erscheinen. Der Fokus dieses Updates liegt auf der Kolonisierung von Systemen. Die Spieler sollen dadurch die Möglichkeit haben, die menschliche Zivilisation im Universum zu verteilen und neue Welten zu besiedeln.

Jetzt haben die Entwickler enthüllt, dass die Community bislang aber nur etwa 0,06 % der Spielwelt erforscht haben. Und das in, wie geschrieben, 10 Jahren. Das liegt aber nicht etwa an der Faulheit der Spieler, sondern an der schieren Größe des Universums, das aus Hunderten Milliarden Sternen besteht.

