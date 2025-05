Elden Ring: Nightreign bringt die besten Rüstungen aus Dark Souls als Skins, zeigt anderen Service-Games, wie Cosmetics Spaß machen

Elden Ring: Nightreign ist nur noch wenige Wochen von seinem Release entfernt und je näher dieser kommt, desto mehr Infos werden bekannt. Einer dieser Infos betrifft kosmetische Inhalte, denn nun können Fans ihre Helden auch mit Skins versehen und diese sollen kostenlos sein.

Was gibt es Neues zu wissen? In einem 10-minütigen Overview-Video von FromSoftware werden verschiedene Mechaniken von Elden Ring: Nightreign erklärt (via youtube.com). Neben den Endbossen sowie der Grundmechanik wurde aber auch ein grundlegend neues System vorgestellt, indem Spieler ihre Nightfarer, also Klassen, mit Skins und neuen Monturen ausstatten können und das völlig kostenlos.

Diese Skins reichen von verschiedenen Variationen der bekannten Nightfarer, wie umgefärbte Rüstungen und kleinere Anpassungen, bis hin zu komplett neuen Monturen, die das gesamte Aussehen verändern können.

Bei den drastischeren Skins hat FromSoftware sich aber an seine bekannte Trilogie von Dark Souls gehalten und bringt dabei Rüstungen zurück, die dem einen oder anderen Fan sogar Freudentränen entlocken könnten.

Bekannte Rüstungen aus Dark Souls zu den passenden Helden

Welche Rüstungen sind dabei? In der Overview gab es die Skins nur wenige Sekunden zu sehen. Dabei wurden 3 Exemplare mit den folgenden berühmten Rüstungen aus Dark Souls gezeigt:

So sehen die Rüstungen aus

Die Rüstung von Leonard, der Ringfinger von Rosaria (Dark Souls 3) – Gehört zum Ironeye

Die Rüstung von Solaire aus Astora (Dark Souls 1 & 3) – Gehört zum Guardian

Die Faraam-Rüstung (Dark Souls 2 & 3) – Gehört zum Wylder

So wie es scheint, gehören die Rüstungen jeweils einem Nightfarer an. Ihr könnt also nicht die Montur von Solaire anziehen und mit der Klasse des Wylders spielen. Eine gute Nachricht gibt es aber dennoch: Jeder Nightfarer soll mehrere bekannte Rüstungen erhalten. Einige Aufnahmen machen die Runde, in der die Klasse des Wylders sogar die Rüstung von Artorias trägt (via reddit.com).

Gut möglich, dass also auch bekannte Rüstungen wie die von Catarina (Zwiebelrüstung aus Dark Souls) oder die Schwarzeisenrüstung von Tarkus (Dark Souls 1 & 3) in Nightreign erscheinen könnten.

Wie verdiene ich mir die Rüstungen? Aus derzeitigem Stand werden die Skins kostenlos sein und ihr könnt sie auch im Spiel verdienen. In der Tafelrundfeste soll es einen NPC-Topf geben, mit dem Fans interagieren können.

Dieser verkauft Gesten sowie Juwelen, um Builds zu verbessern. Im späteren Verlauf eurer Reise werdet ihr auf die Währung „Merk“ stoßen. Mit dieser wird sich das Angebot des Händlers erweitern, damit ihr nun auch weitere Stile sowie Monturen kaufen könnt.

Anders als bei Spielen wie Destiny 2, Fortnite oder Call of Duty, wo Fans ihre Skins meist mit Echtgeldwährung erwerben und zusätzlich zum Vollpreistitel drauflegen müssen. Mehr zu Elden Ring: Nightreign findet ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis