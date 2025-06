Elden Ring Nightreign: Schwächen aller großen Bosse in der Übersicht

In Elden Ring Nightreign gibt es 8 verschiedene Nightlords, die ihr besiegen müsst und jeder von ihnen besitzt ein bestimmtes Element, gegen das er schwächelt. Welche Schwächen also alle Bosse besitzen, zeigen wir euch in unserer Übersicht.

Warum sollte ich die Schwächen kennen? Jeder Boss besitzt bekanntlich ein Element, gegen das er schwächelt. Wenn ihr also dieses Element gegen den jeweiligen Boss einsetzt, wird euer Gegner nach genügend Treffern zurückgeworfen sowie abgeschwächt.

Dieser erhält dann einen Debuff, teilt weniger Schaden aus und kassiert dafür mehr Schaden an seinem Lebensbalken. Es ist also praktisch, wenn ihr mit dem ausgewählten Element spielt, um eure Kämpfe so einfach wie möglich zu gestalten.

Da sich die Gegnertypen aber unterscheiden, sind die Schwächen unterschiedlich und neben Elementen gibt es auch Schadensarten, die zusätzlich mehr oder weniger Schaden erzeugen können. All diese Infos zu den jeweiligen Nachtfürsten findet ihr deshalb in unserer Liste.

Schwächen alle Nachtfürsten in der Übersicht

In unserer Liste findet ihr neben dem eigentlichen Element auch Angriffsarten, die sich ebenso im Kampf gegen den jeweiligen Boss anbieten. Kommen wir also zu unserer Liste:

Name des Bosses Element für Debuff Beste Angriffsart Geringste Resistenz Gladius Heilig Stich Schlaf, Blutung, Fäule Adel Gift – Gift, Fäule, Frost, Schlaf Gnoster Feuer (Für beide Gegner) Stich und Schnitt für die Motte

Stumpf für den dicken Käfer Fäule, Frost, Schlaf Maris Blitz Schnitt Fäule, Frost Libra Wahnsinn Schnitt Gift, Fäule, Wahnsinn Fulghor Blitz – Gift, Fäule, Blutung, Frost, Schlaf Caligor Feuer Stumpf Gift, Fäule, Blutung Heolstor Heilig (Für beide Phasen) Stich und Schnitt für die erste Phase

Stich und Schlag für die zweite Phase Fäule, Schlaf

Welche Schwächen haben die kleineren Bosse? Das hängt davon ab, welche ihr bekämpfen wollt. Oft reicht ein Blick auf ihr Äußeres, um zu erahnen, wogegen sie allergisch sind. Merkt euch aber folgendes vor, solltet ihr Schwierigkeiten haben, die Schwächen herauszufinden:

Gegner mit Schuppen und dicker Rüstung Blitz oder Feuer Stich

Untote und humanoide Wesen Feuer, Gift oder Heilig Schnitt oder Stumpf

Insekten Feuer, Gift Stich oder Schnitt

Golems und steinerne Wesen Heilig oder Magie Stumpf



Wichtig ist dabei zu wissen, dass ihr auf keinen Fall das Element gegen euren Boss nutzen solltet, das er gegen euch einsetzt. Meist besitzt dieser dann eine hohe Resistenz dagegen – mit Ausnahme vom Libra.

Wesen mit Gewebe oder Fleisch auf den Knochen sind vorwiegend anfällig für Blutungen, Frost oder Gift sowie Fäule. Untote hassen stumpfe Gewalt, weil sie so oft aus dem Gleichgewicht geworfen werden, für sie gilt auch Frost oder Heilig als Element der Schwäche.

Drachen hassen durch ihre Schuppen den Schaden von Stichwaffen, doch sie haben je nach Art andere Schwächen im Bereich der Elemente. Da müsst ihr schauen, welche sie austeilen – oft bewährt sich aber Feuer oder Blitz.

Das war alles zum Thema „Schwäche der Bosse“. Haben wir euch weiterhelfen können oder benötigt ihr noch weitere Informationen? Meldet euch gerne bei Fragen einfach in den Kommentaren. Mehr zu Elden Ring Nightreign findet ihr zudem hier: Elden Ring: Nightreign – Roadmap und kommende Inhalte