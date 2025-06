Elden Ring Nightreign: Kann man Mods installieren?

Wie schon in Elden Ring können solche Mods und auch Cheats dazu führen, dass ihr temporär oder gar für immer von den Servern gebannt werdet. Es ist also wichtig, solltet ihr die Mods nutzen wollen, eure Verbindung zu den Servern von FromSoftware zu trennen und den Anti-Cheat zu deaktivieren.

Da jede Mod anders funktioniert und daher andere Installationsanweisungen besitzt, können wir euch keine Anleitung mit an die Hand geben, wie ihr diese Mods installieren könnt. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, denn auf Nexus Mods werden die Anleitungen für die Installation oft ausgeschrieben. Ihr findet diese Erklärungen oft unter der „About this Mod“-Sparte.

Wie in jedem Spiel fragen sich auch viele Fans von Elden Ring: Nightreign , ob das Modden in ihrem Spiel möglich ist. Wir bieten euch eine Antwort darauf, zeigen euch nützliche Mods und erklären euch die Folgen eures Handelns.

