Eines der interessantesten Soundbar-Sets könnt ihr euch jetzt günstig wie noch nie holen

Die Bar 1000 ist das ehemalige Soundbar-Topmodell von JBL und bietet abnehmbare Rücklautsprecher. Jetzt ist sie günstig wie nie.

So gut ist das Angebot: Die JBL Bar 1000 gibt es bei Coolblue aktuell um satte 39 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es sie laut Vergleichsseiten bisher nicht, während andere Händler noch deutlich teurer sind. Amazon beispielsweise ist trotz Reduzierung 180 Euro teurer.

Zwar wurde die JBL Bar 1000 mittlerweile als Topmodell von der Bar 1300 abgelöst, doch kostet diese selbst im Angebot derzeit günstigstenfalls noch so viel, wie ursprünglich die Bar 1000.

Dabei muss sich der Vorgänger zu einem mittlerweile deutlich besseren Preis nicht vor dem neuen Topmodell verstecken, wie Ausstattung und Bewertungen beweisen.

Das bietet das Soundbar-Set JBL Bar 1000

Echter Surround-Sound: Das 7.1.4-Lautsprechersystem mit 880 Watt Spitzenleistung unterstützt Dolby Atmos sowie DTS:X und verspricht 3D-Sound in Kinoqualität für Filme, Musik und Spiele. Die seitlichen Rear-Lautsprecher sind abnehmbar und im Akku-Betrieb frei positionierbar, wodurch hier keine zusätzlichen Kabel oder Stromanschlüsse nötig sind. Der ebenfalls mitgelieferte Subwoofer sorgt derweil für kräftigen Bass.

Optimal einstellbar: Über eine Kalibrierungsfunktion soll die JBL Bar 1000 optimale Surround-Effekte für jede Einrichtung und Raumanordnung liefern. Mit der JBL One App lässt sich der Sound aber auch händisch per Equalizer und in unterschiedlichen Modi einstellen. Mit an Bord ist auch JBLs PureVoice-Technologie für optimierte Dialogqualität, damit auch bei dichten Klangbühnen jedes Wort zu hören ist.

Vielseitig ausgestattet: Die Soundbar verfügt zudem über Integration von Drittanbieter-Diensten wie Apple AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) oder Google Chromecast. Außerdem ist sie kompatibel mit Sprachassistenzgeräten auf Basis von Alexa, Google Assistant oder Siri. Anschlussseitig gibt es HDMI mit eARC nebst 4K-Pass-Through und HDR-Support sowie optischen Anschluss, Bluetooth und WLAN. Weitere Details findet ihr auch bei Coolblue.

Rezensionen und Test: So gut ist die JBL Bar 1000

Nicht nur in 22 Rezensionen bei Coolblue mit durchschnittlich 9,2 von 10 Punkten kommt das ehemalige Soundbar-Flaggschiff sehr gut weg, auch im Fachtest von hifi-journal.de gab es fast ausschließlich Lob.

[…] Man kann ziemlich sicher sagen, dass JBL hier ein extrem umfangreiches und vor allem einfach zu bedienendes Gesamtpaket an den Start gebracht hat, was zudem auch ein attraktives Preisschild tragen wird. […] hifi-journal.de

Pro sehr gute Verarbeitung

sehr viel Lieferumfang enthalten

zahlreiche nette Details

erstklassiger Klang in allen Bereichen

einfach in der Handhabung

abnehmbare Surround-Speaker

Audio-Kalibrierung mit integriert

viele Einstellungsmöglichkeiten in der App

vergleichsweise sehr gutes P/L-Verhältnis

Multiroom-tauglich, Chromecast etc. Contra Fernbedienung könnte hochwertiger sein

Rear-Pegel nur mit Preset änderbar

