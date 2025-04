Ein neues Spiel auf Steam will GTA 6 Konkurrenz machen, wirkt wie ein später Aprilscherz

GTA 6 ist zurzeit eines der relevantesten Spiele in der Branche, obwohl es noch nicht einmal erschienen ist. Ein neues Spiel auf Steam, das diesen Hype nutzt, sorgt jedoch für Misstrauen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handelt sich um das Spiel „Paradise“, das vom Studio Ultra Games entwickelt wird. Durch seine Grafik und das versprochene Gameplay will es anscheinend gleichzeitig mit Titeln wie GTA 6, aber auch InZoi konkurrieren.

Auf den ersten Blick glänzt es durch eine schöne Grafik und einer modernen Stadtkulisse und verspricht Gameplay, das von Schießereien bis zu sozialen Interaktionen mit NPCs reicht.

Paradise war am 2. April für eine kurze Zeit im Early Access auf Steam verfügbar – doch die Betonung liegt auf war.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde das Spiel wieder unzugänglich gemacht und dessen Veröffentlichung auf „bald verfügbar“ zurückgesetzt. Eine merkwürdige Situation, die Spieler misstrauisch werden lässt.

Hier seht ihr den Trailer des Spiels, mit dem es Paradise aufnehmen will:

Paradise macht Spieler misstrauisch

Was macht das Spiel so suspekt? Das Spiel verspricht Großartiges, das verschiedene Aspekte anderer großer Spiele in sich vereint, doch der Trailer zu Paradise zeigt, dass dies wörtlicher gemeint ist, als es zunächst den Anschein hat.

Wie in einem Artikel der GamePro bereits berichtet wurde, haben einige Spieler bemerkt, dass Inhalte des Trailers aus unterschiedlichen Spielen und dem UE5-Asset-Store „entwendet“ oder von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Alarmierend wirkt auch die Einbindung und Hervorhebung von Krypto-Mechaniken im Spiel, mit denen man Immobilien finanzieren kann.

Willkommen in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Wo Ihre Träume Wirklichkeit werden. Willkommen im PARADIES. Die realistischste Welt-Simulation – angetrieben durch KI. (…) Verdiene Geld und Krypto, um dein Imperium aufzubauen! Lebe das Leben, kaufe Immobilien, Geschäfte, Autos, stylische Kleidung und mehr. Aus dem Trailer zu PARADISE (via YouTube)

Was könnte dahinter stecken? Paradise dürfte viele Spieler an The Day Before erinnern, das seinerzeit ebenfalls mit schicken Trailern Aufsehen erregte und grandiose Features versprach. Selbst in einer Diskussion auf Steam wird diese Parallele als Witz erwähnt.

Das Fiasko um das einst meistgewünschte Spiel auf Steam hat Gamer aber wohl misstrauischer gemacht, wenn ein neuer Titel zu gut aussieht, um wahr zu sein. Sie wittern einen Scam.

Zwei Content-Creator (JetroYT und Cyber Boi) wurden bereits im November 2024 für Partnerschaften von den Machern des Spiels kontaktiert. Als sie selbst misstrauisch wurden, benutzte einer von ihnen eine falsche Wegwerf-E-Mail-Adresse, woraufhin diese ein Opfer von Phishing-Versuchen wurde (via Jeuxvideo).

Ultra Games selbst warnt auf X vor falschen Links, welche derzeitig im Umlauf gewesen sind. Daher kann es sein, dass der Ursprung des Phishings ein ganz anderer gewesen ist. Trotzdem schafft die Geschichte nicht gerade mehr Vertrauen in das Spiel.

Die Nähe zu der Geschichte rund um The Day Before ist nicht zu ignorieren, doch ob sich die Befürchtungen der Spieler als wahr erweisen werden, ist noch nicht genau zu sagen. Bisher gibt es noch keine weiteren Neuigkeiten zu einem Release-Datum von Paradise. Wer mehr zu dem Streit um The Day Before erfahren will, kann hier auf MeinMMO Genaueres erfahren: The Day Before: „Betrug des Jahres“ auf Steam? – Das sagt ein Anwalt