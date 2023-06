EA Sports FC: Wer kommt auf das Cover des FIFA-Nachfolgers? Das sind die Kandidaten

EA Sports FC wird in diesem Jahr FIFA 23 beerben und eine neue Ära einleiten. Doch gilt das auch für das Cover der Fußballsimulation? Wir zeigen euch, welche Spieler die Community auf dem Cover sehen will und wer realistisch wäre.

Wirklich viel wissen wir noch nicht über EA Sports FC, das vermeintlich im Herbst erscheinen wird. Es sind aktuell weder Spielmodi noch Details zum Gameplay oder sonstige Inhalte bekannt. Auch wissen wir nicht, ob es wieder einen klassischen Cover-Star geben wird, wie es in FIFA stets Tradition war.

Um diese Umfrage geht es: Mit der Vermutung, dass es wieder einen Cover-Star geben wird, hat die FIFA-Seite FIFAUTEAM eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, welchen Kicker sich die Fans für das Cover des neuen Titels wünschen würden. Bisher (Stand 23. Juni) haben bereits 8.149 Fans am Voting teilgenommen.

Wir zeigen euch die aktuellen Ergebnisse und versuchen einzuschätzen, wer Kylian Mbappé und Sam Kerr ablösen könnte.

Das Cover von FIFA 23.

Fans wollen alte Bekannte auf dem Cover sehen

Diese Spieler stehen bei den Fans ganz oben auf der Liste: Obwohl die Dominanz von Ronaldo und Messi auf der ganz großen Fußballbühne so langsam zu Ende geht und die beiden nicht mehr in den Top-Ligen Europas kicken, haben die Fans immer noch große Sympathien für die beiden übrig.

Sie wollen vor allem Cristiano Ronaldo auf dem Cover von EA Sports FC sehen. Denn dieser führt die Umfrage aktuell (Stand 23.06.), mit 30 % an.

Sollte er tatsächlich auf dem Cover landen, wäre das eine faustdicke Überraschung, denn zuletzt zierte der Portugiese das Cover von FIFA 18.

Auf Platz 2 steht Messi mit 16 % der Stimmen. Es wäre sein 5. Auftritt auf dem Cover eines EA-Titels nach seinem letzten Cover auf FIFA 16.

Fraglich ist jedoch, ob EA Sports wirklich einen der beiden Altstars zum Cover-Star küren würde. Schließlich hatten beide schon einige Male die Ehre auf dem Cover verschiedener FIFA-Teile zu sein und stehen aufgrund ihres Alters und ihren Ligen nicht mehr für den absoluten Spitzenfußball.

Platz 3 und 4 sind realistischer: Erling Haaland auf Platz 3 der Umfrage wirkt hingegen deutlich realistischer für einen Auftritt auf dem Cover von EA Sports FC. Schließlich hat Norweger in vergangenen Saison in Manchester City so einige Rekorde pulverisiert und Tore wie am Fließband geschossen. Ihn auf dem Cover von EA Sports FC zu sehen, würde wohl niemanden überraschen.

Doch es ist auch möglich, dass wir wieder Kylian Mbappé auf dem Cover sehen werden (Platz 4 mit 4 %). Dieser würde damit zum dritten Mal in Folge Cover-Star eines EA-Fußballspiels sein.

Kurz zusammengefasst, das sind die Top 5 Kandidaten der FIFA-Fans für das EA Sports FC Cover:

Cristiano Ronaldo – 30 %

Lionel Messi – 16 %

Erling Haaland – 11 %

Kylian Mbappé – 4 %

Neymar – 3 %

Wer wäre am realistischsten? Am wahrscheinlichsten klingt es, dass EA auf einen absoluten Starspieler setzt, der mit Top-Leistungen glänzt. Man könnte sich also gut vorstellen, das Mbappé, Haaland oder Bellingham, der gerade nach Real Madrid gewechselt ist, auf das Cover kommen könnten.

Es wäre aber auch möglich, dass gleich mehrere Kicker das Cover schmücken und auch wieder eine Frau mit dabei ist. Wir bleiben sehr gespannt und zeigen euch das offizielle Cover, sobald es bekannt ist.

Was sagt ihr zu der Umfrage? Wen würdet ihr euch für das Cover von FIFA-Nachfolger EA Sports FC wünschen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

