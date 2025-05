EA muss zugeben, dass sie keine Ahnung hatten, warum ihr Battlefield eigentlich so toll fandet

Der Shooter Battlefield aus dem Hause Electronic Arts ist seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken aus der Gamingwelt. Nach dem letzten Ableger der Reihe hat EA dazugelernt und klargestellt, dass sie die Zukunft von Battlefield umgestalten wollen.

Was genau hat EA zugegeben? Nachdem der CEO von EA, Andrew Wilson, über die Finanzen in der Investorenkonferenz vom 6. Mai 2025 (via finance.yahoo.com) gesprochen hat, gab es noch eine „Fragen und Antwort“-Runde. In diesem Q&A sagte der CEO Folgendes:

„Wir haben nicht wirklich daran gearbeitet, den Spielern zu vermitteln, was wir entwickeln und ebenso wenig daran, zu verstehen, was sie sich eigentlich von einem Battlefield wünschen.“

Die Kernaussage des Satzes ist, dass EA nicht verstanden hat, was ihr an den früheren Battlefields so toll fandet und für neue Teile wünscht. Neben dieser Aussage gab es noch eine weitere, die zeigt, dass EA aus ihren Fehlern gelernt hat und in Zukunft enger mit der Community zusammenarbeiten möchte:

„Wir haben zwar immer eng mit der Community zusammengearbeitet, aber nicht so eng, wie wir es eigentlich hätten tun sollen.“

Was hat sich bei EA geändert? Nach dem katastrophalen Launch von Battlefield 2042 hat EA ihre Strategie zur Entwicklung des nächsten Battlefields geändert. Mithilfe einer Testumgebung, die sich „Battlefield Labs“ nennt, möchte Electronic Arts zusammen mit der Community das neue Battlefield entwickeln. MeinMMO zeigt euch, wie ihr an der Testversion teilhaben könnt.

Das Video stellt die Battlefield Labs vor:

EA geht auf die Wünsche der Spieler ein

Wie kommuniziert EA mit den Spielern? Über den Subreddit zu Battlefield postet der offizielle Battlefield-Account regelmäßige Updates zu den Battlefield Labs. Bereits das Gunplay und die Bewegungssteuerung (via reddit.com), sowie die Zerstörbarkeit des Schlachtfeldes (via reddit.com) wurde in eigenständigen Posts umfassend behandelt.

Der Spieler Terranical01 lobt EA auf Reddit für ihre Transparenz der Entwicklung zum neuen Battlefield und schreibt:

„Ich schätze es sehr, dass die Entwickler so transparent sind und den Spielern die Möglichkeit geben, das neue Battlefield nach den Wünschen des Publikums mitzuentwickeln. Ich hoffe, die Entwicklung läuft gut, und ich freue mich auf weitere Neuigkeiten von DICE.“

Feedback der Spieler hat EAs Erwartungen übertroffen

Das sagt der CEO zum Feedback der Spieler: Über 600.000 Tester hat Battlefield Labs bereits. Der CEO Andrew Wilson erwähnte im Q&A, dass er nicht mit so einer positiven Resonanz gerechnet hat:

„Durch unsere Spielsitzungen mit einer Kerngruppe von Battlefield-Spielern in Europa und Nordamerika haben wir bereits Tausende Stunden Gameplay absolviert und die Rückmeldungen haben unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen.“

Nachdem die Battlefield Labs so gut bei der Community angekommen sind, entschied sich EA dazu, die Testversion für noch mehr Spieler zugänglich zu machen. In Nordamerika und Europa werden weitere Spieler angenommen, dem Test beizutreten, und für Asien wird Battlefield Labs erstmals eröffnet.

Wann das neue Battlefield erscheint, ist noch unklar, allerdings versicherte der CEO, dass es vor April 2026 veröffentlicht werden soll. Wie zu jeder Testversion eines heiß ersehnten Spiels gehören auch Leaks zur Tagesordnung. In den sozialen Medien wurde bereits ein Video zum Gameplay des neuen Battlefields geleakt und hat über 400.000 Aufrufe generiert: Fast 400.000 Menschen schauen sich den Leak zum neuen Battlefield an, auch ein Entwickler kommentiert