LaLiga TOTS für EA FC 25 ist da – Welche neuen Upgrades lohnen sich?

LoL: Ein Jahr nach Faker erhält eine ADC-Legende einen Platz in der Hall of Fame, bekommt teures Auto und eine Doku

Auch in den beiden anderen TOTS aus Liga F und Liga Portugal findet ihr einige Spieler mit starken Upgrades. Der Vorteil bei diesen Akteuren ist, dass sie meistens viel günstiger sind. Wenn ihr also nach Spielern seid, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, solltet ihr besser in diesen Ligen schauen. Manchmal helfen aber auch die besten Karten nicht: Profi für EA FC 25 verpasst die Chance auf 66.000 Euro, weil sein Spieler das leere Tor verfehlt

Diese Spieler sind im LaLIGA TOTS: Hier seht ihr alle Spieler, die ihr an sofort aus den Packs ziehen könnt. Wir haben die Spieler nach Positionen sortiert. In Klammern findet ihr das Rating, dahinter ihren Verein.

Mit dem LaLiga TOTS erscheint das letzte Team of the Season für EA FC 25 aus einer europäischen Top-Liga. Mit dabei sind auch die TOTS aus Liga F und aus Liga Portugal. Auf MeinMMO werfen wir einen Blick darauf, welche Upgrades sich wirklich lohnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to