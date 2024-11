FC 25 TOTW 10: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Haaland und Wirtz

Für EA FC 25 steht an diesem Mittwoch das TOTW 10 (Team of the Week) auf dem Programm. Wer ist diesmal dabei?

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch erscheint in Ultimate Team ein neues Team der Woche (TOTW). Dieses Team besteht aus Spielern, die in der vergangenen Woche durch herausragende Leistungen aufgefallen sind. Sie erhalten als Belohnung verbesserte Inform-Spezialkarten, die für eine Woche in den Packs verfügbar sind. Auch während der Länderspielpause werden die Top-Spieler ihrer Nationalmannschaften berücksichtigt.

Das sind die TOTW-Predictions: Die TOTW-Predictions sind Vorhersagen aus der Community, die zu erraten versuchen, welche Spieler es ins Team der Woche schaffen könnten. Sie bieten einen guten Überblick darüber, welche Karte möglicherweise ein Inform-Upgrade erhalten könnte.

Wichtig ist jedoch zu betonen, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen handelt und keinesfalls um Garantien. Das TOTW 10 am kommenden Mittwoch könnte sich am Ende doch etwas anders gestalten, als es die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 10 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Torhüter

TW: Kingsbury (Washington Spirit)

Verteidiger

RV: Dumfries (Inter Mailand)

IV: Doorsoun (Eintracht Frankfurt)

LV: Digne (Aston Villa)

Mittelfeldspieler

ZM: Patri Guijarro (FC Barcelona)

ZOM: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ZM: Horan (Lyon)

RM: Brahim (Real Madrid)

Stürmer

ST: Isak (Newcastle United)

ST: Ronaldo (Al Nassr FC)

ST: Haaland (Manchester City)

TOTW 10 Ersatzbank:

TW: Alderete (Getafe)

RV: Bronze (Chelsea FC)

ZOM: Taremi (Inter Mailand)

ZOM: Baumgartner (RB Leipzig)

ZM: Gallagher (Atlético Madrid)

ST: Ayoze Pérez (Villareal)

LV: Mura (Racing Club)

LM: Nusa (RB Leipzig)

ZDM: Garbett (NAC Breda)

ST: Chacon (Levante)

ST: Nazon (Kayserispor)

Was sagt ihr zu den Predictions zum Team der Woche? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren!