EA FC 25: Die 6 besten Spielerrollen für Abwehr, Mittelfeld und Sturm: Alle Vor- und Nachteile

In EA FC 25 gibt es die neuen Spielerollen. Auf MeinMMO erfahrt ihr, auf welche 6 Rollen ihr in eurem Team bauen solltet und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen. Außerdem zeigen wir euch eine passende Aufstellung, um sie alle in eurer Mannschaft unterzukriegen.

Was sind Spielerrollen überhaupt? Die Spielerrollen sind ein neues Feature in FC 25, welches die taktischen Spieleranweisungen abgelöst hat. Spielerrollen bestimmen, wie sich euer Profi verhält, wenn ihr ihn gerade nicht aktiv steuert. Das gilt für die Offensive, wenn ihr im Ballbesitz seid, aber auch für die Defensive, wenn euer Gegner den Ball hat.

In EA FC 25 stehen euch 31 Spielerrollen zur Verfügung. Bei den meisten Rollen könnt ihr wiederum zwischen mindestens 2 von insgesamt 4 Schwerpunkten wählen.

Zudem kann ein Spieler eine Rolle verschieden gut beherrschen. Das drücken die Pluszeichen aus:

Spielerrolle++: Der Profi beherrscht die Rolle perfekt.

Spielerrolle+: Der Profi beherrscht die Rolle besser als andere Spieler

Spielerrolle (ohne Plus): Der Profi beherrscht die Rolle

Noch mehr grundlegende Infos zu dem neuen Feature in EA FC 25 lest ihr hier: Was bedeutet das Plus an meinem Spieler?

Die Vor- und Nachteile der 6 besten Spielerrollen

Im Folgenden zeigen wir euch die Vor- und Nachteile der 6 besten Spielerrollen in FC 25. Wir beginnen in der Innenverteidigung.

Rolle „Verteidigungs-Profi“ für Innenverteidiger (IV)

Der Verteidigungs-Profi ist der Innenverteidiger im klassischen Sinne. Die Rolle ist darauf bedacht, die Abwehrlinie zu halten und keine Lücken entstehen zu lassen. Damit kommt die Rolle der Kernaufgabe eines Abwehrspielers, zu verteidigen, am nächsten.

Vor- und Nachteile der Rolle:

defensive Stabilität

defensive Stabilität keine Lücken in der Abwehrkette

keine Lücken in der Abwehrkette bleibt immer hinten

bleibt immer hinten beteiligt sich nicht am Spielaufbau

beteiligt sich nicht am Spielaufbau statisch auf der Position, macht keine kreativen Läufe

Rolle „Außenverteidiger“ für Rechter/Linker Verteidiger (RV/LV)

In der Rolle als Außenverteidiger kümmert sich euer RV oder LV um die defensive Stabilität. Er bildet zusammen mit den Innenverteidigern je nach Schwerpunkt (Balance/Verteidigung) eine mehr oder weniger eng stehende Abwehrreihe.

Vor- und Nachteile der Rolle:

defensive Stabilität

defensive Stabilität macht eure Abwehrkette noch enger und kompakter

macht eure Abwehrkette noch enger und kompakter bleibt immer hinten

bleibt immer hinten bietet bei hoch pressenden Gegnern eine zusätzliche Anspielstation

bietet bei hoch pressenden Gegnern eine zusätzliche Anspielstation beteiligt sich nicht an Offensivaktionen

beteiligt sich nicht an Offensivaktionen macht keine kreativen Läufe

Rolle „Tief stehender Motor“ für Zentrales (Defensives) Mittelfeld (ZM/ZDM)

Die Rolle des tief stehenden Motors ist in erster Linie defensiv orientiert, bietet euch aber auch die Möglichkeit eure Offensive zu unterstützen. Der Profi bewegt sich über die gesamte Breite des Spielfeldes zwischen Abwehr und Angriff und stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen Defensive und Offensive dar.

Vor- und Nachteile der Rolle:

bietet euch zusätzliche defensive Stabilität

bietet euch zusätzliche defensive Stabilität läuft sich frei und beteiligt sich am Spielaufbau

läuft sich frei und beteiligt sich am Spielaufbau kann mit kreativen Läufen eure Offensive unterstützen

kann mit kreativen Läufen eure Offensive unterstützen ist überall auf dem Platz zu finden

ist überall auf dem Platz zu finden steht nicht immer auf seiner Position in der Defensive

Rolle „Schattenstürmer“ für Zentrales Offensives Mittelfeld (ZOM)

Die Rolle des Schattenstürmers verwandelt euren offensiven Mittelfeldspieler in einen zusätzlichen Stürmer. Der Schattenstürmer beteiligt sich meiste Zeit, wie ein Spielmacher, am Spielaufbau, stößt dann aber in den gegnerischen Strafraum vor, wenn er seine Chance wittert.

Vor- und Nachteile der Rolle:

zusätzlicher Stürmer im Strafraum

zusätzlicher Stürmer im Strafraum unterstützt den Spielaufbau

unterstützt den Spielaufbau kreative Läufe, die den Gegner überraschen

kreative Läufe, die den Gegner überraschen keine defensive Unterstützung

keine defensive Unterstützung KI erkennt nicht immer den passenden Moment, in den Strafraum einzulaufen

Rolle „Innensturm-Profi“ für Linke/Rechte Flügelspieler (LM/RM/LF/RF)

Der Innensturm-Profi startet auf der Außenbahn und kann mit viel Dynamik in die Mitte Richtung Tor ziehen. Er bietet euch zunächst auf den Flügeln eine Anspielstation und sorgt dann in der Spielfeldmitte für zusätzliche Torgefahr.

Vor- und Nachteile der Rolle:

flexible Anspielstation auf Außen und in der Mitte

flexible Anspielstation auf Außen und in der Mitte hohe Dynamik beim Einlaufen in die Spielfeldmitte

hohe Dynamik beim Einlaufen in die Spielfeldmitte mehr Torgefahr durch einen zusätzlichen Stürmer

mehr Torgefahr durch einen zusätzlichen Stürmer verbraucht viel Ausdauer

verbraucht viel Ausdauer fehlt bei eng stehenden Gegnern teils als Anspielstation auf Außen

Rolle „Stoßsturm-Profi“ für Stürmer (ST)

Der Stoßsturm-Profi ist ein mitspielender Angreifer, der sich vorrangig knapp vor oder zwischen den gegnerischen Innenverteidigern bewegt. Obwohl er vorrangig für das Toreschießen verantwortlich ist und versucht, mit Läufen hinter die gegnerische Abwehr zu kommen, bietet er euch im Zentrum auch immer wieder eine Anspielstation.

Vor- und Nachteile der Rolle:

vielseitiger Angreifer

vielseitiger Angreifer gute Läufe, um Torchancen zu kreieren

gute Läufe, um Torchancen zu kreieren Pass-Option vor der gegnerischen Abwehrkette

Pass-Option vor der gegnerischen Abwehrkette beschränkt sich vorrangig auf das Zentrum

Was ist die beste Rolle für einen Torhüter? Bei den Torhütern konnten wir nur geringe Unterschiede bei den 2 unterschiedlichen Rollen feststellen. Hier empfehlen wir euch den Torwart in der Rolle einzusetzen, die er mit einem „+“ oder einem „++“ beherrscht.

Damit habt ihr die 6 besten Spielerrollen auf einen Blick. Habt ihr jede dieser Rollen in eurem Team vertreten, solltet ihr eine gute Balance zwischen stabiler Abwehr und kreativem Offensivspiel finden.

So könnte eine 4-2-3-1 Aufstellung mit den besten Spielerrollen aussehen

Die Aufstellung bietet euch dank der besten Spielerrollen eine Ausgewogenheit zwischen einer stabilen Defensiven und kreativem Offensivspiel:

in der Verteidigung sichern euch 2 Verteidigungsprofis und ein Außenverteidiger ab

im zentralen Mittelfeld sorgen der tief stehende Motor und Schattensturm-Profi für Kreativität

auf den Außen macht der Innensturm-Profi Platz für einen offensiven Flügelverteidiger

im Sturm bietet der Stoßsturm-Profi eine Anspielstation im Zentrum und sorgt mit Läufen hinter die Abwehr für Torgefahr

Für die übrigen Rollen könnt ihr euch ausprobieren, was am besten zu eurem Spielstil passt.

Im Falle unserer Aufstellung, in der ihr einem eurer Flügelverteidiger die Rolle „Außenverteidiger“ gebt, könnte der gegenüberliegende Abwehrspieler in der Rolle als „Offensiver Flügelverteidiger“ agieren. Auf MeinMMO haben wir eine Spieler-Empfehlung für euch, die perfekt zu diesem offensiveren Part passen würde: In EA FC 25 gibt es endlich einen Verteidiger, der auch starke Pässe spielen kann und er kostet nur 20.000 Münzen.

Aber auch bei den besten Spielerollen könnt ihr hinsichtlich der verschiedenen Schwerpunkte experimentieren. Diese sorgen für eine andere Positionierung der Spieler auf dem Feld oder für ein anderes Laufverhalten in der Defensive oder Offensive. Mit 2 Einstellungen in FC 25 könnt ihr eure Taktik und das Verhalten eurer Profis auch direkt im Spiel ändern: 2 Einstellungen sind etwas versteckt, können eure Taktik aber in Sekunden verändern.