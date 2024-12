EA FC 25: Pitch Notes zu neuem Frost Update kündigen 2 wichtige Neuerungen an – Alle Infos im Überblick

Für viele Spieler wird aber viel wichtiger sein, dass EA daran arbeitet, die Leute zu erkennen, die in Rush den Controller einklemmen und damit nicht wirklich am Spiel teilnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spieler aus dem aktiven Rush-Match gekickt werden, soll nun deutlich höher sein.

Im Rush-Modus warten ebenfalls zwei wichtige Neuerungen auf euch. Die Spielzeit im Rush Modus wurde von 7 auf 5 Minuten reduziert. Dazu schreibt EA: „Wir haben vernommen, dass 95 % aller Matches die Teams gewann, die ab Minute 5 in Führung lagen. Man verspricht sich ein dynamischeres Spiel und die Möglichkeit auf Comebacks.“ (via EA.com ).

Seit Jahren ist der Anstoß-Bug berüchtigt in der Community. Viele Spieler nutzen die Momente nach dem Anstoß aus, um mit einem weiten, hohen Pass die gegnerische Abwehr problemlos zu überspielen. Wählte man nicht geistesgegenwärtig einen seiner Verteidiger manuell an, hatte man quasi keine Chance diesen Spielzug zu verteidigen.

Pokémon GO: Eine der besten Änderungen für Raids kehrt zurück, nur nicht mehr ganz so toll

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Nach 13 Jahren wird wohl eine mysteriöse Person in One Piece enthüllt

Was ist das für ein Update? Beim Frost Update handelt es sich um ein fast schon traditionelles Update, welches jährlich in der Vorweihnachtszeit erscheint.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to