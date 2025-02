Streamer zu EA FC 25 öffnen 1 Woche Tausende Packs, erreichen damit 100.000 Euro Umsatz

In EA FC 25 ist das Team of the Year (TOTY) am vergangenen Freitag (31. Januar) zu Ende gegangen. Für viele Streamer und Spieler ist das TOTY das größte Highlight des Jahres. 2 bekannte Content Creator für Ultimate Team haben jetzt offen über ihre Ausgaben und Einnahmen während des Events gesprochen.

Was sind das für Streamer? Timo Schulz und Simon Bechtold bilden das Duo Tisi Schubech. Die beiden Streamer produzieren seit mittlerweile über 10 Jahren Content, früher noch für FIFA jetzt für EA FC.

Die Kanäle von Tisi Schubech auf Twitch und YouTube sind auch für ihre mehrstündigen Pack-Openings bekannt, bei denen zu Events häufig mehrere Tausend Euro in Packs aus dem Shop investiert werden, um die besten Spieler in Ultimate Team zu ziehen. Zum Event des Jahres peilten sie deshalb ein ganz besonderes Streaming-Projekt an.

Was war das für ein Stream? Zum Team of the Year stand für die beiden Content Creators zusammen mit Kollege und Geschäftspartner Simon „GamerBrother“ Schildgen ein Stream über 6 Tage auf dem Programm. Vom 21. bis 26. Januar 2025 streamten sie abwechselnd auf den jeweiligen Twitch-Kanälen. Dabei duellierten sie sich darum, wer nach Ablauf der 6 Tage die meisten TOTYs und TOTY-Icons gezogen hat, öffneten auch deshalb Packs im Sekunden-Takt.

Zum Abschluss des Streaming-Marathons sprachen TisiSchubech über die Ausgaben und Einnahmen während der zurückliegenden Tage. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Umsatz ihrer Twitch-Streams.

Wichtig: Die Streamer betonen, dass man sich an ihrem Umgang mit dem Geld in den Streams kein Beispiel nehmen sollte und raten von dem Kauf von Shop-Packs ab.

6 Tage Packs öffnen zum TOTY: Streamer ziehen Bilanz

Wie viel haben die Streamer zum TOTY ausgegeben? In FC 25 beliefen sich die Ausgaben zum TOTY für Tisi Schubech laut eigenen Schätzungen auf ungefähr 20.000 Euro. Die Summe würde sich vor allem aus dem Investment in FC Points (die Währung, um Shop-Packs zu öffnen) und die Verköstigung (Essen und Getränke) während der Streams zusammensetzen.

Speziell zum TOTY erscheinen zahlreiche Sonderangebote im Shop, die die Aussicht auf starke Spieler bieten. Ein einzelnes Pack kann bis zu 4.000 FC Points im Wert von 36 Euro kosten. In einer Stunde werden somit auch mal gerne mehrere 100.000 FC Points im Wert von mehreren 1.000 Euro verzogen.

Zum Vergleich lagen die Ausgaben laut ihres Finanzberichts auf YouTube zum TOTY in FC 24 bei rund 25.000 Euro. (via YouTube).

Wie viel Umsatz haben die Streamer zum TOTY gemacht? Den großen Ausgaben stände laut Tisi Schubech der enorme Umsatz gegenüber. Bei Twitch ergibt der sich aus der Zuschauerzahl, die Dauer der Streams und die erhaltenen Subscriptions der Zuschauer (kurz: Subs).

Was sind Subs bei Twitch? Subs sind kostenpflichtige Abonnements, um als Zuschauer Vorteile wie gewisse Chatfunktionen oder werbefreies Streamen auf einem Kanal zu erhalten. Subs beginnen bei einer Summe von 5 Euro im Monat, wobei die Streamer ungefähr eine Hälfte verdienen, wohingegen die andere Hälfte direkt an Twitch geht. (via Subs sind kostenpflichtige Abonnements, um als Zuschauer Vorteile wie gewisse Chatfunktionen oder werbefreies Streamen auf einem Kanal zu erhalten. Subs beginnen bei einer Summe von 5 Euro im Monat, wobei die Streamer ungefähr eine Hälfte verdienen, wohingegen die andere Hälfte direkt an Twitch geht. (via Twitch

Tisi Schubech erklären die Einnahmen an einem Beispiel: Mit einem 24-Stunden-Stream, einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 15.000 (bei einem Maximum von 40.000) und rund 2.100 verdienten Subs konnte das Duo an einem Tag ca. 10.000 Dollar (umgerechnet 9750 Euro) verdienen. Nach 6 solcher ganztägigen Streams habe man rund 33.000 Dollar (umgerechnet 32.150 Euro) Umsatz gemacht. (via YouTube)

Hier könnt ihr euch das 10-minütige Video über die Einnahmen während des TOTY selbst anschauen.

Dabei wurden platzierte Werbungen/Werbepartner (Placements) nicht mit einbezogen. Diese würden laut TisiSchubech aber die größte Einnahmequelle darstellen. Hinzu kämen noch produzierte Highlight-Videos aus den Streams und zusammengeschnittene Best-Ofs aus den Pack-Openings, die man einen Tag später auf den YouTube-Kanälen anschauen könne.

Am Ende belaufe sich die Summe aus Streams, Videos und Werbepartnern auf rund 100.000 Euro Umsatz in einer Woche Streaming zum TOTY.

So viel Geld haben sie am Ende des Streaming-Marathons verdient: Da es sich dabei erstmal nur um den blanken Umsatz handeln würde, müssen man noch verschiedene Abzüge berücksichtigen:

20.000 Euro würden in die Packs und die Verpflegung gehen (Gewinn: noch 80.000 Euro)

von den 80.000 Euro blieben nach Abgabe der Steuer (rund 50 %) noch rund 40.000 Euro übrig

Die 40.000 Euro teilen sich die beiden Streamer. Das entspräche für jeden Streamer einem Verdienst von 20.000 Euro. Einer erklärt abschließend, wofür er das Geld ausgibt.

Wie leben die Streamer von ihrem Umsatz? Aus ihrer GmbH würden sich beide am Ende eines Monats 15.000 Euro auszahlen lassen, wobei nach Abzügen der Steuer rund 12.000 Euro übrig bleiben würden.

Timo Schulz erzählt außerdem, dass er 4.000 Euro an Fixkosten im Monat haben würde. Timo wohnt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in einem Haus. Dementsprechend müsse er als Hauseigentümer Grundsteuer, Energie, Wasser, Müllentsorgung und Versicherungen und Kredite bezahlen, Schule und Kita für seine Kinder finanzieren, Lebensmittel einkaufen usw. Wie viele andere Menschen eben auch.

Er selbst könne gut verstehen, dass 4-köpfige Familien mit einem Nettoeinkommen von 4000 Euro oder weniger nicht mehr viel zum Leben übrig hätten und ist auch deshalb dankbar für seine finanzielle Situation.