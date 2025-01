EA FC 25: Server down am 26. Januar – Wann könnt ihr wieder spielen?

Am Sonntag, dem 26. Januar 2025 beklagen sich viele Spieler von EA FC 25 über die Server, denn sie können sich nicht mit Ultimate Team verbinden. Der Kundensupport von EA hat noch keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben.

Welche Modi sind vom „Server down“ betroffen? Derzeit scheint die Verbindung mit Ultimate Team nicht zu funktionieren. Zahlreiche User haben unter dem letzten Beitrag auf dem X-Account des EA-FC-Supports darüber berichtet. (via EA SPORTS FC Direct Communication)

Auch auf MeinMMO haben wir den Versuch unternommen, uns mit Ultimate Team zu verbinden und folgende Fehlermeldung erhalten:

„Eine Verbindung zu Ultimate Team ist derzeit nicht möglich. Du kehrst zum Hauptmenü zurück.“

Wann könnt ihr wieder Ultimate Team spielen?

Eine offizielle Stellungnahme seitens EA steht noch aus. Wir gehen aber davon aus, dass EA mit Hochdruck an diesem Problem arbeitet, da zum derzeitigen Team of the Year-Event (TOTY) in Ultimate Team der Andrang der Spieler besonders hoch sein dürfte.

Ob EAs ungeplante Wartungsarbeiten mit der fehlerhaften TOTY Crafting Upgrade SBC vom Samstag (25. Januar) zusammenhängt, ist uns derzeit nicht bekannt. (via EA SPORTS FC Direct Communication)

Kann ich mich über die Companion oder Web App einloggen? Die Companion App steht uns nach mehreren Selbstversuchen ebenfalls nicht zur Verfügung, da sie fehlerhaft einen Log-In über die Konsole erkennt und deshalb einen zweiten Nutzer nicht zulässt.

Anders sieht es bei der Web App aus. Hier können wir uns einloggen und weiterhin unser Ultimate Team verwalten, SBCs abschließen oder im Shop Packs öffnen.

Tipps und Tricks für die Web App lest ihr ebenfalls auf MeinMMO: EA FC 25: 6 Tipps zur Web App – So nutzt ihr sie richtig

Welche Modi könnt ihr derzeit überhaupt spielen? Die Auswirkungen betreffen nur die Online-Services von Ultimate Team. Alle anderen Online-Modi wie Clubs oder Online Seasons scheinen weiterhin problemlos zu funktionieren. Auch die Offline Modi wie die Spieler-/Managerkarriere oder der Anstoß-Modus stehen euch weiterhin zur Verfügung.

Sobald sich Neuigkeiten ergeben und die Server wieder funktionieren, werden wir euch darüber informieren. In der Zwischenzeit könntet ihr beispielsweise einen Blick in den Karrieremodus werfen und dort eine Mannschaft aus den besten Talenten in EA FC 25 zusammenstellen und mit ihnen die Liga und den Weltfußball dominieren.