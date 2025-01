EA FC 25: NumeroFUT startet heute – Alle Leaks und Infos zum Event

In EA FC 25 kostet euch ein starker Stürmer 3 Wochen Anstrengung – einen besseren Ersatz bekommt ihr einfacher in 3 Tagen

Was sind das für Leaks? Sie stammen vom bekannte Insider FUT Sheriff. Auf seinem X-Account hat er schon oft nachgewiesen, dass er ein gutes Händchen für Leaks besitzt. Dennoch weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass Leaks keine allgemeine Gültigkeit haben. Wann und wie sie im Spiel erscheinen, bleibt offen.

In EA FC 25 sind die PlayStyles für Passen, Schießen, Verteidigen usw. so wichtig wie noch nie. Daher sind bei Upgrades nicht nur die verbesserten Stats von Bedeutung, sondern vor allem neue PlayStyles.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Dabei handelt es sich um Spezialkarten für Stars, die mit einer bestimmten Trikotnummer in Verbindung gebracht werden. So trägt Asensio die Nummer 11, Klostermann die 16 und Geyse die 23. Deshalb deutet vieles darauf hin, dass EA sich Stars mit markanten Trikotnummern herauspickt und mit Upgrades versieht.

Was ist das für ein Event? Anhaltspunkte zur neuen Promo liefert der Season Pass aus der aktuellen Saison 4: Strength in Numbers. Mit Asensio (Paris Saint-Germain), Klostermann (RB Leipzig) und Geyse (Manchester United) haben sich 3 der neuen Numero FUT Karten unter die Belohnungen des neuen Season Pass gemischt.

In Ultimate Team für EA FC 25 hat sich ein neues Event angekündigt. NumeroFUT startet am Freitag, dem 03. Januar, um 19:00 Uhr. Auf MeinMMO erfahrt ihr die wichtigsten Infos und die aktuellsten Leaks.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to