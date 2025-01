EA FC 25: Neue Icon Evolution für Upgrades ist da – 5 Optionen unter 150.000 Münzen

In EA FC 25 könnt ihr jetzt zahlreiche Icons upgraden. Auf MeinMMO geben wir euch die wichtigsten Infos zur neuen Evolution (EVO) und haben 5 starke Optionen für weniger als 150.000 Münzen für euch.

Was ist das für eine EVO? „Legendärer Aufstieg“ ist die erste exklusive Icon-EVO in FC 25. Hier könnt ihr Icons mit neuen Upgrades auf all ihren Stats versehen. Für die EVO sind nur die Basis-Icons mit einem Gesamtrating von maximal 88 Bewertungspunkten zugelassen.

Die Icon bekommt nach Abschluss der EVO folgende Upgrades:

Tempo: +10 (max. 86)

Schuss: +6 (max. 90)

Passspiel: +8 (max. 86)

Dribbling: +5 (max. 89)

Defensive: +2 (max. 89)

Physis: +2 (max. 85)

Schwacher Fuß: +1★ (max. 4)

Spezialbewegungen: +1★ (max. 4)

Wie bekommt ihr die EVO? Um die EVO freizuschalten, müsst ihr eine Squad Building Challenge abschließen, die den Namen „Icon Evolution Upgrade“ trägt. Um die EVO abzuschließen, benötigt ihr ein Team mit einer 85er-Bewertung, das eine Team of the Week-Karte enthält. Preislich seid ihr damit bei einer Summe von rund 40.000 Münzen für die EVO.

Wo findet ihr die Icon-EVO? Habt ihr die entsprechende SBC abgeschlossen, könnt ihr die EVO eurem Verein hinzufügen. Befindet sich die EVO einmal in eurem Verein, wählt das Evolutions-Menü aus und geht zu dem Reiter „Kosmetische und Exklusive Inhalte“. Dort steht euch die EVO „Legendärer Aufstieg“ zur Verfügung.

Neue Icon EVO – 5 starke Optionen unter 150.000 Münzen

Bei unserer Auswahl haben wir darauf geachtet, …

… dass die verwendeten Icons nicht zu teuer sind

… dass die Upgrades sinnvoll für den Spieler sind

Michael Essien (ZDM, ZM) – Ghana

Stats und Fähigkeiten nach den EVO-Upgrades:

Tempo: 86

Schuss: 79

Passspiel: 85

Dribbling: 83

Defensive: 87

Physis: 86

Schwacher Fuß: 4

Spezialbewegungen: 4

Emmunael Petit (ZDM, ZM, LV) – Frankreich

Stats und Fähigkeiten nach den EVO-Upgrades:

Tempo: 86

Schuss: 83

Passspiel: 86

Dribbling: 82

Defensive: 87

Physis: 87

Schwacher Fuß: 4

Spezialbewegungen: 4

Claude Makélélé (ZDM, ZM, RM) – Frankreich

Stats und Fähigkeiten nach den EVO-Upgrades:

Tempo: 86

Schuss: 54

Passspiel: 84

Dribbling: 83

Defensive: 88

Physis: 86

Schwacher Fuß: 4

Spezialbewegungen: 4

Frank Rijkaard (ZDM, ZM, IV) – Niederlande

Stats und Fähigkeiten nach den EVO-Upgrades:

Tempo: 86

Schuss: 79

Passspiel: 86

Dribbling: 83

Defensive: 89

Physis: 86

Schwacher Fuß: 4

Spezialbewegungen: 4

Steven Gerrard (ZM, ZDM) – England

Stats und Fähigkeiten nach den EVO-Upgrades:

Tempo: 86

Schuss: 90

Passspiel: 88

Dribbling: 88

Defensive: 77

Physis: 84

Schwacher Fuß: 4

Spezialbewegungen: 4

Wer mehr Geld ausgeben kann, könnte sich auch für einen der folgenden Icons entscheiden:

Patrick Vieira (ZM) – Frankreich

Lilian Thuram (RV, IV) – Frankreich

Die Icons von Bastian Schweinsteiger (150.000 Münzen) und Laurent Blanc (170.000 Münzen) würden auch sehr gut zu den Upgrades der Icon-EVO passen, nur leider sind diese beiden Spieler gerade dauerhaft ausverkauft (Stand: 27. Januar, 14:00 Uhr). Vielleicht habt ihr ja Glück und habt einen der beiden Spieler im Verein oder könnt sie mit etwas Geduld auf dem Transfermarkt ergattern. Zum Team of the Year (TOTY) könnt ihr in den EVOs auch euren eigenen TOTY-Star erschaffen.