EA FC 25: So löst ihr die Geheim-Land-Aufgabe aus den FC Pro Open – Sichert euch kostenlose Belohnungen

In EA FC 25 gibt es eine geheime Aufgabe, die einen Spieler aus einem bestimmten Land von euch verlangt. Auf Mein MMO zeigen wir euch, wie ihr das Easter Egg löst, um kostenlose Belohnungen zu bekommen.

Wo findet ihr die Geheim-Land-Aufgabe? Ihr seht sie in Ultimate Team unter den Zielen, genauer gesagt unter dem Reiter „FC Pro“. Dort findet ihr die Aufgabe „FC Pro Open-Geheim-Land“.

Das ist die Geheim-Land-Aufgabe: Um die Aufgabe zu erfüllen, müsst ihr mit einem Profi aus einem Geheim-Land 3 Tore mit dem angeschnittenen Schuss (R1/RB +Kreis/B) in einem beliebigen Modus erzielen.

Dafür bekommt ihr als Belohnung einen Münzboost von jeweils 1000 Münzen pro Spiel über 5 Partien und ein Premium-Electrum-Profis-Pack (6 Gold- und 6 Silberprofis, davon 3 Selten) im Wert von 12.500 Münzen.

Das Geheim-Land ist Kolumbien

Was ist das Geheim-Land? Die gesuchte Nation ist Kolumbien. Schnappt euch also einen Spieler aus Kolumbien und schießt mit diesem Profi in einem beliebigen Modus die 3 Tore per angeschnittenem Schuss. Dabei ist es völlig egal, auf welcher Postion der Profi spielt oder zu welchem Kartentyp er gehört.

Wir empfehlen euch, die Aufgabe in den Squad Battles zu erledigen, da ihr hier die Schwierigkeit eures KI-Gegners bestimmen könnt.

Wie lange läuft die Geheim-Land-Aufgabe? Um die Aufgabe zu erfüllen, müsst ihr euch allerdings beeilen. Die Aufgabe läuft nur bis Dienstag, dem 26. November 2024, 19:00 Uhr. Danach habt ihr keine Chance mehr auf die Belohnungen.

Jeden Montag wird kurz nach 19:00 Uhr das nächste geheime Land in den Streams der FC Pro Open bekannt gegeben. Wir werden diesen Artikel jeweils mit der gesuchten Nation ergänzen. Schaut also gern regelmäßig vorbei, um euch die Belohnungen zu sichern.

Geheim-Land sowie weitere Aufgaben sind im Zuge der Gruppenphase der FC Pro Open, einem internationalen eSport-Turnier erschienen. Hier treten die besten Spieler in EA FC gegeneinander an. Als Zuschauer könnt ihr euch ebenfalls kostenlose Belohnungen sichern: EA FC 25: Heute Abend könnt ihr als Zuschauer der FC Pro Open kostenlose Belohnungen bekommen – So funktioniert’s