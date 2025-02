Fans von FC 25 kritisieren EA für einen neuen Modus, weil er bestimmte Menschen stark benachteiligt

Das Problem würde es auch in der Trikot-Auswahl in dem Squad-Battles-Modus geben, da Spieler hier zwar für ihr Team das bevorzugte Heim- oder Auswärtstrikot beliebig wählen könnten, beim gegnerischen Team aber zwischen 2 bereits feststehenden Trikots entscheiden müssten.

Gibt es eine Lösung für das Problem? Ein weiterer User fragt in den Kommentaren, ob es keine Option für Farbenblindheit in den Einstellungen geben würde. Darauf antwortet Jykae als einer der betroffenen Spieler:

Was sagen farbenblinde Fans zum neuen Modus? Auf Reddit haben gleich 2 Beiträge zu diesem Thema viel Aufmerksamkeit erhalten. Die beiden Posts fassen ihr Problem in dem neuen Modus mit fast den identischen Aussagen zusammen:

Was ist das für ein neuer Modus? Im Zuge des neuen Events Fantasy FC gibt es einen neuen Cup für den Freundschaftsspiel-Modus. In diesem könnt ihr euch durch Spiele und Siege gegen echte Gegner Belohnungen und Saisonpunkte (SP) für den Season Pass erspielen.

In EA FC 25 sorgt ein neuer Modus für Ärger. Auf Reddit beschweren sich Spieler mit Beeinträchtigungen, dass sie benachteiligt seien, sobald in dem Modus Tore fallen würden.

