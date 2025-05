EA FC 25: 22 Bundesliga TOTS und 28 weitere TOTS sind jetzt in den Packs – Alle Spieler und Upgrades in der Übersicht

Am Freitag, dem 09. Mai ist um 19:00 Uhr das Bundesliga Team of the Season (TOTS) und 2 weitere TOTS in EA FC 25 erschienen. Die neuen Karten und ihre Upgrades sehen teils heftig aus. Auf MeinMMO seht ihr alle Spieler und ihre Verbesserungen.

Das ist das Bundesliga TOTS: Das komplette Team of the Season der Bundesliga besteht aus 18 TOTS- und 3 TOTS-Higlights-Karten besteht. Hier seht ihr alle Spieler mit Ratings (RAT), ihren Vereinen und Positionen, sowie ihren PlayStyle+ (PS+):

Spieler (Rating) Verein/

Positionen PS+ Kane (97) FC Bayern/

ST Angeschnittener Schuss

Flacher Vollspannschuss

Entscheidender Pass

First Touch Tah (97) Bayer Leverkusen/

IV Schnittstellenpass

Kante

Antizipation

Power-Kopfball Musiala (96) FC Bayern/

ZOM, ZM, LM Technik

First Touch

Tiki-Taka

Schnittstellenpass Davies (96) FC Bayern

LV, LM Schneller Schritt

Abdrängen

Schnittstellenpass Olise (96) FC Bayern/

RF, RM, ZOM Angeschnittener Schuss

Raserei

Technik Wirtz (96) Bayer Leverkusen/

ZOM, LM Entscheidender Pass

Tiki-Taka

Flacher Vollspannschuss Grimaldo (95) Bayer Leverkusen/

LV, LM, LF Schneller Schritt

Unerbittlich

Abfangen Upamecano (95) FC Bayern/

IV Block

Kante

In der Luft Kimmich (95) FC Bayern/

ZDM Entscheidender Pass

Ruhepol

Antizipation Schick (95) Bayer Leverkusen/

ST Angeschnittener Schuss

Flacher Vollspannschuss

Raserei Ekitike (94) Eintracht Frankfurt/

ST

Lupfer

Raserei

Angeschnittener Schuss Hincapie (94) Bayer Leverkusen/

IV, LV Power-Kopfball

Antizipation

In der Luft Schlotterbeck (94) Borussia Dortmund/

IV Antizipation

Grätsche

Schnittstellenpass Guirassy (94) Borussia Dortmund/

IV First Touch

Flacher Vollspannschuss

Ruhepol Zentner (94) Mainz 05/

TW Weiter Pass

Weiter Abwurf

Flankenfang Bynoe-Gittens (94) Borussia Dortmund/

LF, LM Schneller Schritt

Trivela

Tiki-Taka Orban (93) RB Leipzig/

ZDM Abfangen

Grätsche

Kante Amiri (93) Mainz 05/

ZM, ZOM Entscheidender Pass

Tiki-Taka

Technik Kleindienst (92) Borussia M’gladbach/

ST Angeschnittener Schuss

Ruhepol

In der Luft Svanberg (92) VfL Wolfsburg/

ZM, ZDM Akrobatik

Abfangen

Weiter Pass Doan (92) SC Freiburg/

RM, RF, ZOM, ST Flair

Trivela

Technik Amoura (91) VfL Wolfsburg/

ST, RM Raserei

Flacher Vollspannschuss

Lupfer

Mit jeweils 5 Spielern stellen Meister FC Bayern und Vizemeister Bayer Leverkusen die meisten Spieler. Kane, Tah und Musiala zählen mit starken Ratings und gleich 4 PlayStyle+ zur Elite.

Obwohl Florian Wirtz für viele Experten die beste Saison aller Profis absolvierte, reicht nicht zum besten Spieler im TOTS.

Gibt es noch weitere Leaks zu TOTS-Karten? Ja. Das Team of the Season der Bundesliga ist gemäß dem TOTS-Zeitplan in FC 25 zusammen mit dem TOTS der Google Pixel Frauen-Bundesliga und dem TOTS der türkischen Süper Lig erschienen. Alle 28 Spieler zu diesen Teams findet ihr mit ihren Upgrades nach dem Video.

Alle 28 TOTS der Frauen-Bundesliga und Süper Lig

Alle TOTS aus der Frauen-Bundesliga

Spieler (Rating) Verein/

Positionen PS+ Harder (97) FC Bayern/

ST, ZOM, RM Angeschnittener Schuss

Flacher Vollspannschuss

Technik

Tiki-Taka Freigang (96) Eintracht Frankfurt/

ZOM, ST Entscheidender Pass

Ruhepol

Flacher Vollspannschuss

First Touch Huth (96) VfL Wolfsburg/

ZM, ZOM, RM, RF Technik

Schnittstellenpass

Tiki-Taka Popp (95) VfL Wolfsburg/

ST, LM Angeschnittener Schuss

Ruhepol

Powerschuss Bühl (95) FC Bayern/

LM, LF, ZOM Entscheidender Pass

Weiter Pass

Schneller Schritt Beerensteyn (95) VfL Wolfsburg/

LF, LM, RF, ST Raserei

Unerbittlich

Flacher Vollspannschuss Simon (94) FC Bayern/

LV Abfangen

Abdrängen

Kante

Harter Pass Prašnikar (94) Eintracht Frankfurt/

ST, LF First Touch

Angeschnittener Schuss

Entscheidender Pass Marta Cazalla (94) TSG Hoffenheim/

IV Abfangen

Antizipation

Grätsche Doorsoun (94) Eintracht Frankfurt/

IV Abdrängen

Block

Weiter Pass Weidauer (93) Werder Bremen/

ST, ZOM Powerschuss

Technik

Schneller Schritt Borggräfe (92) SC Freiburg/

TH Schnittstellenpass

Große Reichweite

Flankenfang Kögel (91) Bayer Leverkusen/

LM, LF, ST Raserei

Tricks

Harter Pass Kramer (91) Bayer Leverkusen/

ST Lupfer

Schneller Schritt

First Touch

Das ist das Frauen-Bundesliga TOTS: Im TOTS der Frauen-Bundesliga sind der FC Bayern, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg jeweils 3 Spielerinnen repräsentiert. Die Vereine sind damit am stärksten vertreten und stellen 9 der insgesamt der 14 Spielerinnen.

Auffällig ist auch, dass sich gleich 5 Stürmer unter den TOTS-Karten tummeln.

Alle TOTS aus der Süper Lig

Spieler (Rating) Verein/

Positionen PS+ Osimhen (97) Galatasaray/

ST Angeschnittener Schuss

Flacher Vollspannschuss

Schneller Schritt

Lupfer Tadić (96) Fenerbahçe/

ZOM, LF, RF Angeschnittener Schuss

Technik

Tiki-Taka Sánchez (96) Galatasaray/

IV In der Luft

Abdrängen

Grätsche Fred (95) Fenerbahçe/

ZM, ZDM Antizipation

Entscheidender Pass

Unerbittlich Anderson Talisca (94) Fenerbahçe/

ST, ZOM, RF, RM Akrobatik

Flacher Vollspannschuss

Powerschuss Rafa (94) Besiktas/

ZOM, ST Schneller Schritt

Angeschnittener Schuss

Schnittstellenpass Özer (94) Eyüpspor/

TW Weiter Pass

Beinarbeit

Große Reichweite Bardakçı (94) Galatasaray/

IV, LV Kante

Abfangen

Abdrängen Višća (94) Trabzonspor/

RR, RM First Touch

Raserei

Trivela Masuaku (93) Besiktas/

LV Antizipation

Abfangen

Harter Pass Aydin (92) Fenerbahçe/

LF, LM, RM, RF Raserei

Trivela

Technik Gedson Fernandes (91) Besiktas/

ZM, ZOM, ZDM Antizipation

Weiter Pass

Entscheidender Pass Yavru (91) Samsunspor/

RV, IV, ZDM Weiter Pass

Abdrängen

Kante Banza (91) Trabzonspor/

RM Powerschuss

In der Luft

Technik

Das ist das Süper Lig TOTS: 12 der insgesamt 14 Spieler aus dem Süper Lig TOTS kommen aus Mannschaften der türkischen Hauptstadt Istanbul. Mit 4 Profis im TOTS hat Fenerbahçe knapp die Nase vor Galatasaray und Besiktas mit jeweils 3 Spielern.

Besonders Top-Stürmer Osimhen sticht mit starkem Rating und starken PlayStyles ins Auge. Er ist mit Abstand die teuerste Karte im Süper Lig TOTS.

Damit habt ihr die wichtigsten Infos zu allen TOTS-Spielern, die heute Abend (9. Mai 2025) um 19:00 Uhr erschienen sind, im Überblick. Trotz starker Karten floppt das TOTS-Event in FC 25. MeinMMO-Autor Thomas Dummer hat sich anhand des neusten Finanzberichts von EA Gedanken gemacht, wie man das TOTS in FC 25 noch retten könnte.