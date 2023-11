EA FC 24 verkauft zum Black Friday neue Packs mit Icons und Heroes – Lohnt sich der teure Preis?

Im Zuge der Black Friday Promo hat EA Sports in FC 24 jede Menge neue Packs in den Ultimate Team Shop gebracht. Dazu gehören auch solche, die gleich zwei Icons oder zwei Heroes garantieren, dafür aber mit einem stolzen Preis versehen sind. Lohnt sich das Spiel mit dem Glück also?

Das ist die Situation:

Der Black Friday gehört seit Jahren zum festen Promo-Kalender in FC 24 Ultimate Team und bietet einzigartige Packs für die Zocker des virtuellen Sammelkartenspiels.

In diesem Jahr hat sich Publisher EA Sports wieder etwas Neues einfallen lassen und schon zum Start des Events garantierte Icon- sowie Hero-Packs veröffentlicht, die im Shop gegen Münzen oder FC Points erhältlich sind.

Das Spiel mit dem Glück hat allerdings seinen Preis. Da die Belohnungen im besten Fall das eigene Team deutlich verbessern können, müssen die Spieler eine hohe Summe investieren, um die Packs öffnen zu können.

EA Sports bringt „Dynamisches Duo“ Icon und Hero Pack in den Ultimate Team Shop

Wie teuer sind die Packs? Die Preise der angebotenen Packs haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Auch in diesem Fall macht EA Sports da keine Ausnahme.

Für das „Dynamische Duo Heroes Pack“ müssen die Spieler entweder 350.000 Coins oder 2.500 FC Points investieren. Das entspricht ohne besondere Angebote etwa einem Preis von 25 €.

Das „Dynamische Duos Icons Pack“ kommt sogar noch teurer daher. 450.000 Coins oder 3.000 FC Points, die im Shop derzeit ca. 27 € kosten, werden vor dem Öffnen fällig.

Was ist in den Packs enthalten? Neben den Spezialkarten erhalten die UT-Spieler noch weitere Objekte, die allerdings alle untauschbar sind.

Wer sich für Hero-Variante entscheidet, bekommt zwei Hero-Profi-Items mit einem Gesamtwert von 86 oder höher. Außerdem enthält das Promo-Pack noch 20 seltene Goldspieler.

Im Icons-Pack befinden sich dagegen neben zwei Basis-Icon-Profis mit einem Overall Rating von bis zu 88 nur noch zehn seltene Goldspieler.

Lohnen sich die Packs? Die Hoffnung auf einen Spieler, der das eigene Team verstärkt, ist natürlich immer gegeben. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit auf die besten Karten äußerst gering ist und somit nur die wenigsten aus der Community für ihr Risiko belohnt werden.

Stand jetzt kosten 44 von 54 möglichen Heroes weniger als die zu investierenden 350.000 Münzen.

Bei den Icons kosten aktuell 42 der 49 ziehbaren Spieler weniger als die nötigen 450.000 Münzen.

Die Chance auf gute seltene Goldspieler oder weitere Promo-Karten ist ebenfalls ernüchternd. Die Pack-Wahrscheinlichkeiten belegen, dass hier lediglich mit einer knapp einprozentigen Chance gerechnet werden kann.

In den sozialen Netzwerken sind trotzdem bereits einige Highlights zu finden. So postete der Nutzer „Fut Sheriff“ via X das Bild eines glücklichen Followers, dessen Pack sich gelohnt hat. Neben zwei spielbaren Icons kann der UT-Zocker jetzt mit Eusebio auch noch eine der besten Meta-Karten in FC 24 sein Eigen nennen.

Solche Glückstreffer spiegelt allerdings nicht die Ausbeute der breiten Masse wider. Man sollte sich daher gründlich überlegen, ob einem die Packs die Münzen oder Points wert sind – auch, wenn man vielleicht keine der gewünschten Karten erhält.

Darüber hinaus bietet die Black Friday Promo noch weitere Möglichkeiten, um das eigene Main Team auf die nächste Stufe zu heben. Mit einer einfachen Methode könnt ihr sogar viele Spieler bekommen.