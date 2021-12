Wann ist Release von Arc Raiders? Als Release-Zeitraum ist bisher lediglich das kommende Jahr 2022 angegeben. In den kommenden Monaten will das Studio mehr Infos enthüllen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Raiders und könnt auf verschiedene Waffen und Gadgets zurückgreifen. Man kann sich beispielsweise mit einem Greifhaken an den riesigen Gegnern hochziehen, oder sie damit in ihrer Bewegung stören. Das Spiel soll dabei Teamwork unterstützen und bietet hierfür entsprechende Gameplay-Mechaniken.

Arc Raiders ist ein Third-Person-Shooter mit Sci-Fi-Setting. Die Spieler ziehen in Gruppen los, um feindliche Riesenroboter zu zerlegen. Diese Maschinen kommen in endlosen Horden aus dem Weltall auf die Erde und die Spieler sind die letzte Verteidigungsfront.

Was ist Ark Raiders? Das wird ein kostenloser Koop-Shooter von den noch recht jungen Embark Studios. Diese wurden von einem ehemaligen EA-Boss und früheren DICE-Vizepräsident Patrick Söderlund gegründet. Mit an Bord sind etliche andere ehemalige DICE-Mitarbeiter und Battlefield-Entwickler.

