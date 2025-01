EA sagt, das neue Dragon Age war ein Flop, aber ihr Fußball-Goldesel FC 25 kriselt sogar noch schlimmer

Mit Dragon Age: The Veilguard erschien nach langer Zeit wieder ein neuer Teil der Rollenspielreihe von Bioware. Aber nicht alle Fans waren überzeugt. Auch für EA scheint das Spiel nicht die Erwartungen zu haben. In einem neuen Bericht scheint aber auch die große Marke EA FC 25 enttäuschend gelaufen zu sein.

Wie lief Dragon Age: The Veilguard für EA? EA hat einen offiziellen Finanz-Bericht zum dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres veröffentlicht. Dabei ging es vor allem um die 2 veröffentlichten Titel: Dragon Age: The Veilguard und EA FC 25.

Das Rollenspiel von Bioware lief für EA schlechter als erwartet. Laut dem Bericht hat das Spiel im 3. Quartal 1,5 Millionen Spieler erreicht. Das sei 50 % schlechter als erwartet. Doch auch für den großen Geld-Macher EA FC 25 lief es wohl nicht so gut.

Auch EA FC 25 lief schlechter als erwartet

Was sagt EA zu EA FC 25? Ursprünglich hat EA wohl erwartet, dass es für ihre Live-Service-Dienste ein Wachstum gibt im mittleren einstelligen Bereich. Das scheint sich nicht erfüllt zu haben. EA schreibt im Bericht sogar, dass man jetzt mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich rechnet.

Den größten Einfluss darauf hatte laut dem Bericht globaler Fußball , also EA FC 25. Zwar hatte die Reihe ein zweistelliges Wachstum innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren, doch der Aufschwung der Reihe im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres hielt nicht bis zum Ende und verlangsamte sich.

Andrew Wilson, der CEO von EA, sagte dazu: Im dritten Quartal haben wir weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Erlebnisse für unser gesamtes Portfolio geliefert, allerdings haben Dragon Age und EA SPORTS FC 25 unsere Erwartungen bei den Nettobuchungen nicht erfüllt

Laut einem Bericht von Jason Schreier auf Bloomberg hatte man für das dritte Quartal Buchungen von 2,4 bis 2,55 Milliarden US-Dollar erwartet. Die waren jetzt aber bei 2,22 Milliarden US-Dollar (12,94 % weniger als im besten Fall erwartet). Die Gesamtprognose des Geschäftsjahres hat man wohl von 7,5 bis 7,8 Milliarden US-Dollar auf 7,15 Milliarden gesenkt (ca. 8,3 % weniger als im besten Fall erwartet).

Ein offizielles Ergebnis zum dritten Quartal will EA am 4. Februar 2025 in einer Konferenz veröffentlichen.

Dragon Age: The Veilguard wurde von Teilen der Community kontrovers aufgenommen. Vor allem einige Fans der Reihe sind vom neuen Kampfsystem und Stil des Spiels abgeschreckt worden. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet in seiner Review, dass das Spiel jedoch ideal für Anfänger der Reihe ist: Das neuste Dragon Age im Test: The Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen