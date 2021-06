E3 2021: Unser Live-Programm zur digitalen Messe

Falls euch die amerikanischen Sendezeiten mitten in der Nacht aber zu früh sind, kein Problem: Wir wiederholen am nächsten Tag das gesamte Programm für euch, damit ihr keine der Konferenzen oder Analysen verpasst.

Wie immer könnt ihr unsere Sendung live auf unserem Twitch-Kanal MonstersandExplosions verfolgen. Falls euch die amerikanischen Sendezeiten mitten in der Nacht aber zu früh sind, kein Problem: Wir wiederholen am nächsten Tag das gesamte Programm für euch, damit ihr auch keine der Konferenzen oder Analysen verpasst.

Und zwischendurch? Haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt, um für euch ein buntes Programm zusammenzustellen, bei dem neben handesten Infos vor allem auch der Spaß am Spielen im Vordergrund steht. Wir beginnen direkt am Donnerstag mit dem Summer Game Fest und hören erst auf, wenn am Dienstag alles besprochen wurde, was euch unter den Nägeln brennt.

