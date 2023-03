Steam: Dwarf Fortress kündigt „niedlichstes Update aller Zeiten“mit Babys an – Spieler haben 4 finstere Ideen

Die Fantasy-Simulation Dwarf Fortress hat einen irren Lauf, seit sie auf Steam erscheinen ist. Jetzt hat das Team auch mehr Ressourcen. Die Entwickler kündigen ein neues Update an, „das süßeste Update bisher“: Alles, was lebt, soll in Dwarf Fortress Babys bekommen – aber Spieler haben fiese Ideen.

Was ist das für ein Update? Die Entwicklerin Alexandra sagte am 15. März (via steam): Das könnte das „süßeste Update sein, das man je in Dwarf Fortress gemacht hat“: Alles, was im Spiel lebt, bekommt eine Baby-Form, in manchen Fällen sogar eine Kind-Form.

Zwar gibt es schon jetzt “junge Lebewesen” in Dwarf Forress, die haben aber kein eigenes Modell – denn Dwarf Fortress wurde vorm Launch auf Steam ohnehin nur in Ascii-Code dargestellt.

Diese neuen Modelle sollen es Spielern bald viel leichter machen, gleich zu erkennen, in welchem Alter ein Lebewesen in Dwarf Fortress ist: Bisher sei es ja so, dass Zwergenkinder einfach das Modell von erwachsenen Zwergen haben – nur mit einem roten Shirt.

Die Entwicklerin zeigt dann Bilder von verschiedenen Tieren und menschenähnlichen Kreaturen im Spiel, etwa von Gremlins, Alligatoren oder Troglodyten (Höhlenbewohnern) – immer mit den Kinder- und Baby-Formen.

Spieler schwelgen sofort in finsteren Fantasien, was sie mit niedlichen Welpen anstellen

Welche üblen Gedanken haben Spieler? Die Fans von Dwarf Fortress sind für ihre absolute Skrupellosigkeit bekannt: Es gibt da eine ganz schlimme Geschichte um Meerjungenfrauen-Babys, wir haben auf MeinMMO darüber berichtet.

Und es dauert nicht lange, bis die eigentlich so „niedliche Neuigkeit“ einige dunkle Gedanken hervorbringt:

„Hm … also könnte es einen bösen Nekromanten geben, der eine Menge der süßen, flauschigen Tiere tötet und daraus eine Armee von flauschigen süßen Zombies erschafft … hm. Ich sag’s nur mal so.“

„Kann’s gar nicht erwarten, Baby-Troglodyten in meinen Baby-Troglodyten-Zerstampfer zu packen!“

„Diese Baby-Lebewesen sind so süß! Schade, dass die meisten von ihnen als Schuhe enden werden.“

„Wow, wie süß! Kann’s gar nicht erwarten, wie entzückend ihre kleinen Körper aussehen werden, wenn sie über meine Festung verteilt sind, nachdem ich den falschen Hebel betätigt und eine stählerne Bestie befreit habe.“

Tja, es ist eine raue Welt da draußen. Die richtig schöne Geschichte um Dwarf Fortress handelt von den Entwicklern:

2 Brüder entwickeln 20 Jahre lang ein Spiel, geraten in Geldnot – Bringen es auf Steam und werden zu Millionären