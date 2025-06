Mit einem Trick könnt ihr euch in Dune: Awakening von den höchsten Bergen stürzen, ohne Schaden zu nehmen: „Hoffe, ich verpasse die Ankündigung nicht, wenn sie es ändern“

Die Spielwelt von Dune: Awakening ist vertikal aufgebaut, wodurch ihr immer wieder hohe Berge oder Gebäude erklimmen müsst. Wer schnell, aber sicher wieder runterkommen möchte, nutzt einen Trick.

Was ist das für ein Trick? Wer in Dune: Awakening aus einer gewissen Höhe auf den Boden fällt, nimmt Schaden. So weit, so erwartbar. Doch was passiert eigentlich, wenn ihr beim Absturz noch auf eurem Sandbike sitzt? Nun, in der Theorie sollte das Gefährt in seine Einzelteile zerbrechen, explodieren und euch in den virtuellen Tod reißen. Die Praxis sieht jedoch anders aus.

Aktuell ist es so, dass ihr keinen Schaden nehmt, wenn ihr mit eurem Sandbike irgendwo herunterstürzt. Dabei spielt es keine Rolle, wie tief der Fall war. Auch das Fahrzeug nimmt kaum Schaden. Zündet ihr dabei sogar noch den Boost des Bikes, erwartet euch ein regelrechter, aber ungefährlicher Tempo-Rausch. Das zeigt die Asthma_Queen eindrucksvoll in einem Video auf Reddit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community auf das Video? Einige Spieler feiern die „wahnsinnige Geschwindigkeit“ mit einem passenden GIF aus Spaceballs, andere wundern sich, dass das geht.

HeavyO kann es auf Reddit kaum glauben: „Moment, das Bike explodiert nicht?“ In einem zweiten Post ergänzt er: „Verdammt, das ist gut zu wissen.“

RA_lee kennt den Trick bereits und hat auf Reddit nur eine Sorge: „Hoffe, ich verpasse die Ankündigung nicht, wenn sie es ändern.“

UsualWinter1229 ergänzt auf Reddit: „Ich habe gerade mit meinem Kumpel darüber gesprochen. Wenn sie das ändern, wird es eine Menge tote Schläfer geben.“

Puzzleheaded_Pear_18 will es fortan riskieren (via Reddit): „Das wird meine Spielweise verändern. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es durch Stürze viel Schaden nehmen würde.“

Da es sich hierbei sehr sicher um einen Bug handelt, könnte es tatsächlich sein, dass Funcom zeitnah einen Hotfix aufspielen wird. MeinMMO hält euch dann natürlich mit einer Update-News und den Patch Notes auf dem Laufenden.

Der neue Release-Trailer zu Dune Awakening:

Alternativ baut ihr euch einfach einen Ornithopter und fliegt so sicher wie legal durch die Luft. Wie das im Detail solo und vergleichsweise schnell geht, verraten wir euch morgen in unserem Guide. Bis dahin könnt ihr beim Reisen durch Arrakis ja eine Runde Radio hören. Falls ihr die Sender noch nicht gefunden habt, schaut hier vorbei: Dune Awakening besitzt ein verstecktes Feature, das euch bereits jeden Trip in GTA versüßt hat