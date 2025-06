Dune: Awakening – Server offline am 18. Juni 2025, so lange dauert die Wartung

Die Entwickler von Funcom haben eine erneute Serverwartung für Dune: Awakening angekündigt. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was ist zur Wartung bekannt? Die Server von Dune: Awakening sollen am 18. Juni 2025, um 9 Uhr, offline gehen. Die Wartung soll etwa 60 Minuten lang andauern. Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr ab etwa 10 Uhr also wieder Arrakis unsicher machen.

Im Zuge der Wartung werden die Entwickler ein Update mit mehreren Bugfixes aufspielen. Was genau angepasst wird, ist noch unklar. Sobald die Patch Notes live gehen, aktualisieren wir die Meldung für euch. Gleiches gilt, wenn wir sehen, dass ihr den Patch über Steam herunterladen könnt.

Hier der Release-Trailer für Dune Awakening:

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Das neue Survival-MMO von Funcom ist am 10. Juni 2025 für den PC erschienen und führt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort erwartet euch aber nicht die altbekannte Handlung aus den Büchern oder Filmen, sondern eine alternative Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren worden ist.

Hunger, Durst, Sonne, aggressive Feinde – von der ersten Minute an steht der Überlebenskampf im Fokus von Dune: Awakening. Indem ihr immer bessere Werkzeuge, Ausrüstung, Basen, Fahrzeuge und Waffen baut, erleichtert ihr euch den Alltag jedoch zunehmend, sodass ihr euch immer stärker auf das Erkunden der Spielwelt, die Meisterung von Dungeons oder das Erleben der Story konzentrieren könnt.

In großen Teilen der Spielwelt könnt ihr maximal auf 39 andere Spieler treffen. Ausnahmen bilden die beiden Fraktionshauptstädte sowie die Tiefe Wüste, ein riesiges Endgame-Gebiet, in dem fast überall PvP aktiv ist und das sich jede Woche durch einen Sturm grundlegend verändert. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC